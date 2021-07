Dans les mots et l’esprit de Catherine Éthier

S’il y a une qualité que Catherine Éthier possède, outre sa verve, c’est la polyvalence. Elle fait des chroniques à la radio, à la télévision et à l’écrit, et elle travaille sur son premier roman, dont aucune date de sortie n’est encore connue. Cette diversité s’est installée par la force des choses et par son statut de travailleuse autonome.

Sans que je le veuille au départ, j’ai été obligée de me diversifier et d’essayer de nouvelles choses. J’aime beaucoup me lancer dans le vide. C’est le genre de choses qui me gardent en vie, même si c’est stressant de prendre des risques. Ça me fait aimer mon métier. Je souhaite faire des chroniques jusqu'à ce que je sois très très vieille. Catherine Éthier

Elle ajoute qu’elle n’a pas l’ambition d’animer une émission et que la chronique n’est pas un passage obligé pour faire autre chose. Pour elle, c’est une manière de se renouveler tout le temps. Chaque fois, c’est une nouvelle histoire. J’ai besoin de cette adrénaline. Parfois, si je reste dans le même poste, la même case horaire, la même commande, j’ai peur que ce soit trop confortable.

Catherine Ethier dans le studio de « Gravel le matin » Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

Toutefois, Catherine Éthier a aussi apprécié la stabilité d’avoir une chronique régulière dans l’équipe de Gravel le matin pendant trois ans. Ça permet de te perfectionner et de bien connaître les gens qui t’écoutent, et de faire fleurir une relation.

Se lancer dans le vide pour Bonsoir bonsoir!

Si la chronique n’a plus de secrets pour Catherine Éthier, le faire en direct à la télévision pour Bonsoir bonsoir! est un nouveau défi. La livraison est différente. D’habitude, mes chroniques radio sont une diatribe bien théâtrale; d’autres personnes n’ont pas beaucoup de place pour parler. Pour l’émission, il y a lieu d’échanger avec l’invité. C’est la base, mais pour moi, c’est très nouveau, d’être sans filet et ne pas être accrochée à mon texte, mais j’ai besoin de ces moments terrifiants pour produire.

D’ailleurs, sa première chronique a fait réagir, quand elle a parlé de l’âge des femmes avec Marina Orsini. J’ai voulu parler de mes 40 ans, mais des gens ont été plus sensibles au fait que je disais à Marina que c’était une vieille personne. Évidemment, c’était une blague et on en a ri après, mais des gens m’ont arrêtée dans la rue pour m’en parler. Il y avait un propos derrière ma chronique, et Marina Orsini l’a compris.

Catherine Ethier voulait être Émilie Bordeleau

Des chroniques à saveur sociale

L’environnement, le féminisme et divers sujets sociaux sont souvent au cœur des chroniques de Catherine Éthier. Ce sont mes petits moteurs. Je suis entourée de gens cultivés et engagés qui m’apprennent beaucoup et m’aident à rester bien informée. J’aime aussi parler des profs et des infirmières, des métiers qu’on néglige et qui sont souvent occupés par des femmes.

Les conseils de Catherine Éthier pour voyager responsablement

Évidemment, si la chroniqueuse aime faire rire avec des moments de pur divertissement sans message politique, elle pense qu’elle doit aussi mettre sa tribune à profit. C’est aussi notre devoir. Je fais aussi des affaires bien nounounes, mais pourquoi ne pas m’en servir pour brasser le pommier des gens et déranger? C’est aussi le travail des artistes de ne pas seulement prendre cet espace pour briller et pour être aimés.

C’est en faisant ses chroniques à Gravel le matin qu’elle a pris confiance en elle. Catherine Éthier est reconnue pour son utilisation percutante des mots et pour ses détours quand elle aborde ses sujets.

Je l’amène à ma façon, les gens m’écoutent et l’acceptent plus. Puisqu’il y a un canal, je m’en sers parfois pour dire des énormités, pour dépasser les limites, mais comme c’est habillé et supporté par des quelques petites blagues et images grivoises, ça fonctionne. Catherine Éthier

Cependant, elle n’utilise pas toujours ses mots pour dénoncer ou pointer du doigt. Sa plus récente chronique à Bonsoir bonsoir!, en compagnie d’André Sauvé, est plus poétique et elle y parle de ses aquarelles, notamment celle de Jean-Philippe Wauthier en oiseau. Elle a commencé à peindre durant la pandémie, mais se dit vraiment débutante.

Les merveilleux oiseaux de Catherine Ethier

Des sujets tabous?

Il est assez rare que Catherine Éthier se censure et n’ose pas aborder un sujet en particulier, même s’il est controversé. Cependant, avant de parler de quelque chose, elle doit s’en imprégner en lisant sur le sujet et en discutant avec des personnes concernées. Je me mets à parler de quelque chose quand ça fait des années que je pense comprendre et que je saisis les enjeux, et que j’ai quelque chose à dire.

Catherine Ethier Photo : Trio orange

Catherine Éthier garde une réserve quand elle estime ne pas avoir la légitimité pour aborder un sujet. Ils nous concernent, mais on n’en vit pas l’oppression. Par exemple, Black Lives Matters. Je préfère partager le contenu des gens qui vivent ces enjeux. Je suis déjà chanceuse d’avoir plusieurs tribunes. Je suis une femme, je suis opprimée à plusieurs niveaux, mais je suis aussi une femme blanche privilégiée.

Elle a le même sentiment pour les enjeux qui concernent les Premières Nations, notamment tout ce qui entoure la découverte de centaines de tombes d’enfants autour d’anciens pensionnats dans les dernières semaines. On traverse une grande crise, on met à jour un génocide. Je me permets d’en parler timidement, petit à petit, mais je trouve qu’en ce moment, c’est beaucoup plus eux qui doivent être entendus.

Le travail d’écriture

Les chroniques de Catherine Éthier sont touffues et nécessitent un bon travail d’écriture, mais surtout, une bonne recherche. J’ai une livraison qui contient beaucoup de mots. Et mon cerveau prend beaucoup de détours, parfois par angoisse ou par timidité , explique-t-elle.

Catherine Ethier a remporté un Olivier pour une chronique à « Gravel le matin » Photo : Radio-Canada/AMELIE GRENIER

Toutefois, elle écrit ses textes au dernier moment. Ce n’est pas un plan, ce n’est surtout pas agréable dans l’exécution, car c’est angoissant. J’ai besoin de m’informer, de lire, de regarder des films, des documentaires, pour me sentir bien outillée.

Aimerait-elle bâtir un spectacle solo? Oui, j’aimerais beaucoup.

D’ailleurs, elle a déjà participé au Dr Mobilo Aquafest avec un seul numéro la première année, puis avec un spectacle d’une heure intitulé S’asseoir sur un sabre, doucement.

J’ai adoré ça. J'aimerais me promener un peu partout avec un spectacle dans de petites salles où je peux voir les gens. Je ne rêve pas au Centre Bell. J’aime beaucoup la scène, et le contact avec le public me manque énormément. Catherine Éthier

Catherine Éthier travaille donc sur son premier roman, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h