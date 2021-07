Ces femmes athlètes qui font rêver

Kim Clavel, championne de boxe et infirmière

À 15 ans, Kim Clavel suit son premier entraînement de boxe à Joliette. S’ensuivra une histoire d’amour folle avec ce sport! La boxeuse qui a figuré parmi les 10 leaders de la prochaine génération par le magazine Time en 2020 a aussi remporté le prix Pat-Tillman pour son implication dans la communauté. Eh oui, en plus de monter sur le ring, la championne était aussi sur le front au plus fort de la pandémie de COVID-19 puisqu’elle a travaillé comme infirmière auxiliaire dans les CHSLD.

En regardant son entrevue dans l’émission On va se le dire, découvrez pourquoi elle pense que le travail dans les CHSLD va aider sa carrière de boxeuse.

Annie Guglia, pionnière de la planche au féminin

À 11 ans, la jeune Annie commence à faire de la planche dans le parc Ahuntsic, à Montréal, et dans la cour arrière de ses parents. Quelques années plus tard, en 2002, elle crée avec 13 autres filles les Skirtboarders, un organisme qui souhaite démocratiser la planche à roulettes féminine. Elle poursuit son rêve pendant sa maîtrise, au cours de laquelle elle réussit à concilier sa passion et ses études et part rencontrer ses idoles en Californie. C’est le début d’une longue carrière dont le point d’orgue sera l’entrée de la planche à roulettes en 2016 aux Jeux olympiques et sa volonté de se qualifier.

Comment rester concentrée, prévenir les blessures et devenir la meilleure dans son sport? Annie Guglia nous explique tout dans Rêve olympique.

Lysanne Richard, plongeuse de l’extrême

Ancienne artiste du Cirque du Soleil et mère de trois enfants, cette native de Chicoutimi a décidé de prendre moins de risques dans son travail… et s’est mise au plongeon de haut vol! Drôle de choix me direz-vous? Pas pour cette mordue d’adrénaline qui est toujours à la recherche de défis et de records plus spectaculaires les uns que les autres. La jeune femme a commencé le plongeon à 35 ans et profite de chaque saut filmé pour mettre en valeur le Québec en sautant dans les paysages sublimes de la province comme le fjord du Saguenay. Son parcours de vie décrit dans sa biographie, Toujours plus haut, représente un modèle en matière d’accomplissement personnel et professionnel.

Comment cette athlète affronte-t-elle sa peur de sauter à plus de 20 mètres de haut? Comment se prépare-t-elle à un tel exploit? L’héroïne du plongeon se livre dans une entrevue avec Sébastien Diaz.

