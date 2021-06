Fêter le Canada en chansons et en musique

Pour la deuxième année d’affilée, en raison de l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19, la fête du Canada sera virtuelle. Ce sera donc l’occasion de célébrer dans le confort de son salon avec la famille.

Véronic DiCaire et Jully Black Photo : Radio-Canada

Le spectacle proposera les prestations d’une trentaine d’artistes des provinces et des territoires : Jann Arden, Les Trois Accords, JP Saxe, Lara Fabian, Johnny Orlando, Fouki et Jay Scøtt, Tyler Shaw, Damien Robitaille, JESSIA, Gurdeep Pandher, Mélissa Bédard, Terry Uyarak, Paper Lions, Irish Mythen, Inn Echo, Madison Violet, Shawn Jobin, Naya Ali, Prado Monroe, Begonia, Sebastian Gaskin, Boogey the Beat, Major Funk, Boréalis Soul, Lawrence Nayally, Séan McCann, Albert Dumont et Josée.

Lumières sur la fête du Canada sera diffusée sur les ondes d’ICI Télé et sur CBC le jeudi 1er juillet de 20 h à 22 h, heure locale, et de 21 h à 23 h, heure de l’Atlantique.

Vous pourrez voir le spectacle en direct sur cette page ainsi qu’en rediffusion.

Pour avoir accès aux coulisses de la fête, allez sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien. Pendant les pauses publicitaires, l’animatrice Anne-Marie Withenshaw vous fera visiter le studio, l’arrière-scène, et vous montrera les artistes en répétition.

Après le 1er juillet, le spectacle sera offert en rediffusion sur ICI Tou.tv, sur cette page, sur ICI Musique, Radio-Canada OHdio, CBC.ca,CBC Gem, ainsi que sur ICI ARTV (le 5 juillet).