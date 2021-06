Profiter pleinement de la rhubarbe

La rhubarbe, cet incontournable du potager de nos grands-mères, connaît un regain de popularité. Et on la redécouvre avec grand plaisir! Ce légume, parce que oui, c’est un légume, se marie à merveille avec la fraise. On lui trouve également mille et un autres usages dans ces reportages de L’épicerie et de La semaine verte.