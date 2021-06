Ça fait rêver : van life et studio mobile

Mission : faire briller la culture musicale québécoise en allant à la rencontre de ce que la province a de plus beau à offrir!

Tout a commencé en 2017 alors que Jacob Pomerleau, créateur sonore et entrepreneur culturel, a eu l’idée d’un studio nomade.

Je voulais quitter le 9 à 5, quitter la ville un peu, faire de la musique partout où je voulais! Jacob Pomerleau

En avril 2019, sa copine Isabelle Langlois s'est jointe à lui, et ensemble, le duo vit, et crée, diffuse et produit de la musique dans son bus qui sert de maison, de studio et de moyen de transport. Depuis, leur entreprise a pris de l'ampleur et de nouveaux bus se sont ajoutés à la flotte colorée.

Entrevue avec ces deux mélomanes à l’âme voyageuse

Le Mixbus : studio nomade et scène mobile

Scène musicale roulante unique au Canada!

Jacob Pomerleau et Isabelle Langlois, devant la table de mixage du Mixbus Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet

Les autobus sont aménagés spécialement pour des enregistrements, des sessions en direct et des spectacles intimes. Le concept est organique et permet une grande spontanéité. Chaque jour est une folle aventure!

Noé Bélanger et son groupe Irène ont joué sur le toit du Mixbus leur chanson intitulée «Cantalou». Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Ce que le couple aime particulièrement de ce mode de vie, que les personnes initiées appellent le Skoolie, c’est la magie que ça amène. Le fait que ce soit peu commun marque beaucoup les esprits.

Les ambitions du duo n’ont pas de limite et ce dernier aimerait bien un jour pousser l'aventure encore plus loin et faire rouler ses fabuleux bus jusqu’aux États-Unis et ailleurs au Canada, mais pour l’instant, cet été, il part en tournée jusqu’à Amqui et a l'intention de sillonner plusieurs coins du Québec, accompagné d’une petite équipe aux grands talents.

Assurément à suivre! Quelle équipe inspirante!

