Comprendre la ménopause, la quête de Véronique Cloutier

Partez pas en courant, levez pas les yeux au ciel; écoutez-moi, puis après, vous déciderez si vous voulez rester. On va parler de ménopause. Je le sais, c’est pas sexy pantoute! Pourquoi parler de ça? Parce que moi, je ne savais rien là-dessus jusqu’à temps que ça me tombe dans la face comme une brique et un fanal. Véronique Cloutier

C’est ainsi que commence Loto-Méno, la quête de Véronique Cloutier pour comprendre ce qui se passe dans le corps et la tête des femmes durant la périménopause, une période qui peut durer des dizaines d’années.

Périménopause : avant, pendant et après la ménopause

En compagnie d’Hélène Bourgeois Leclerc, de Marie-Soleil Michon, de Guylaine Guay, d’Anne-Marie Cadieux et des Dres Sylvie Demers et Lyne Desautels, l’animatrice tente de faire la lumière sur l’importance des hormones féminines et sur les conséquences de leur déficit.

La ménopause, un sujet tabou

La ménopause a tellement mauvaise presse qu’on évite d’en parler et que les femmes elles-mêmes manquent cruellement d'information à son sujet.

Quand une fille a ses premières règles, on dit qu’elle devient une femme. Mais quand une femme arrête d’avoir ses règles, on dit quoi? On dit rien. Chut! Tabou! On ne parle pas de ça. Véronique Cloutier

L'animatrice Véronique Cloutier Photo : KOTV web inc.

Les hormones féminines sous-estimées

Les hormones féminines sont souvent considérées uniquement sous l’angle de leur rôle dans la reproduction. La Dre Sylvie Demers nous dit que c’est une erreur puisqu’elles jouent un rôle partout dans le corps humain, notamment dans le cerveau.

Des effets secondaires envahissants

Dans le documentaire, la Dre Lyne Desautels énumère les signes du déficit hormonal des femmes. Il y en a beaucoup : bouffées de chaleur, palpitations, étourdissements, faiblesse, migraine, chute de cheveux, perte de sensibilité des muqueuses, sécheresse vaginale, problèmes de digestion, moins bonne tolérance au stress, irritabilité, impatience, tristesse, etc.

L’hormonothérapie

Pour aider les femmes en déficit d’hormones féminines, deux formes d’hormonothérapie s’offrent à elles : l’hormonothérapie à base d’hormones bio-identiques (elles ont la même formule chimique que les hormones produites par le corps) et celle constituée d’hormones classiques (non bio-identiques).

Selon la Dre Sylvie Demers, une référence au Québec en matière d’hormones féminines et de périménopause, les hormones classiques contiennent des molécules qui peuvent avoir des effets nocifs et même perturbateurs sur le corps humain. Cependant, seule l’hormonothérapie classique est couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les femmes, il faut se battre pour avoir l’hormonothérapie la plus sécuritaire possible, that’s it, that’s all! Dre Sylvie Demers

Le souhait de Véronique Cloutier

Que souhaite l’animatrice avec la présentation de son documentaire?

J’espère juste que je vais aider des femmes à comprendre ce qu’elles vivent […] et ultimement, ce serait de faire bouger les affaires pour l’accessibilité des soins. Véronique Cloutier

Les trois épisodes de Loto-Méno sont diffusés sur ICI Tou.tv Extra.