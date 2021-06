Les touchants contes cousus main de Simon Boulerice

Pour certaines de nos personnalités invitées, l’auteur jeunesse, parmi les plus connus du Québec, écrit un conte tiré des évènements marquants de leur jeunesse et de leur vie. Sur le plateau, il déclame ses histoires écrites avec humour et style dans lesquelles s’entremêlent des récits de vie touchants et des anecdotes croustillantes. En bref, Simon Boulerice raconte avec tendresse une partie de l’histoire de nos vedettes et nous donne à entendre un bout de leur intimité, en rimes!

Les bons contes font les bons amis Photo : La production est encore jeune

Si vous avez manqué les derniers contes, pas de panique! Nous sommes là pour vous rappeler les meilleures créations de Simon Boulerice spécialement inspirées par les personnalités invitées sur le plateau de l’animateur Jean-Philippe Wauthier.

Offrir son père à tous les dictionnaires

Le conte pour Lynda Lemay

La chronique familiale de Lynda Lemay, et notamment celle d’Alphonse, son père, qui a su reconnaître son talent.

Un conte sur Lynda Lemay pour la fête des pères

Julie veut laisser sa marque

Le conte pour Julie Le Breton

Il était une fois une petite lumineuse qui avait une tache sombre sur une paupière...

Simon Boulerice conte Julie fait du théâtre

Une maison ancestrale

Le conte pour Béatrice Picard

La vie souriante de Béatrice : de sa révélation pour le théâtre en France à ses manières de cow-boy et sa passion pour le piano dans sa maison chaleureuse.

Un conte en hommage à Béatrice Picard par Simon Boulerice

Pierrot, le petit canard loyal

Le conte pour Pierre Hébert

C’est l’histoire de Pierre : un petit canard loyal et grégaire, depuis ses 5 ans jusqu’à aujourd’hui, dans ses rôles de papa et de parrain.

« Pierrot, le petit canard loyal », le conte de Simon Boulerice pour Pierre Hébert

Bonsoir, Bonsoir!

Du lundi au jeudi 21 h