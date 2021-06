Une émission pour les nostalgiques de la télévision québécoise

Dans la télé de... sera diffusée tous les lundis à 19 h 30 à partir du 21 juin.

Catherine Trudeau Photo : Radio-Canada

Ces émissions de télé et plusieurs autres ont marqué la vie de 10 personnalités québécoises qui en parlent avec l’animatrice Catherine Trudeau dans l’émission Dans la télé de.... On parcourt ainsi les moments de télévision qui les ont marquées avec des extraits.

Guylaine Tremblay aime Quelle famille!

Dans la première émission de cette série de 10, Guylaine Tremblay raconte qu’elle a découvert ses premiers modèles féministes à la télévision, ainsi qu’un appétit pour la liberté et, grâce aux télé-théâtres, un métier qu’elle adore.

La télé fait partie de chacune de nos cellules. J’ai toujours aimé la télé. C’était mon amie qui m’apprenait des choses. J’étais une petite fille curieuse et la télé répondait à beaucoup de mes questions. Guylaine Tremblay

L’une des émissions qui ont marqué Guylaine Tremblay est Quelle famille!, écrite par Janette Bertrand et Jean Lajeunesse (qui jouaient aussi les rôles des parents), diffusée de 1969 à 1974. On y voit un extrait où les deux enfants discutent avec leurs parents du fait qu’une femme va avoir un enfant alors qu’elle n’est pas mariée. Les deux jeunes se demandent comment c’est possible. Une discussion d’un autre temps.

Guylaine Tremblay Photo : Radio-Canada

Dans une émission, on avait abordé l’homosexualité. [Janette Bertrand] abordait des sujets qui surprenaient, mais comme c’était une famille qu’on aimait, pour moi, c’était le début du dialogue parents et enfants , affirme Guylaine Tremblay.

Des personnalités de plusieurs générations racontent leurs souvenirs, ce qui permet d’avoir des émissions et des moments de télévision de décennies différentes.

Catherine Brunet aime les docu-réalités et les télé-réalités

Catherine Brunet Photo : Radio-Canada

Avec Catherine Brunet, qui est née en 1990, on revoit la première finale de Star académie, des moments de Loft Story, les émissions de Claire Lamarche et La cure, une série documentaire sur le combat d’hommes toxicomanes diffusée en 2017 sur les ondes de Télé-Québec.

Ce genre d’émission existe pour ça. [...] Il y a des gens qui portent des jugements sur la consommation et les gens dans la rue. Mais tu ne sais pas c’est quoi. Il faut que les gens comprennent que la toxicomanie est une maladie. Catherine Brunet

Boucar Diouf aime Les démons du midi

La télévision permet aussi aux personnes immigrantes d’apprendre les coutumes de leur pays d’adoption. C’est ce qu’a constaté Boucar Diouf lorsqu’il est arrivé au Québec, il y a plus de 30 ans. La semaine verte, Les démons du midi, Soirée canadienne et Parler pour parler sont quelques-uns de ses coups de cœur télévisuels.

Boucar Diouf Photo : Radio-Canada

Boucar Diouf se souvient qu’il n’y avait pas d'électricité dans le village où il est né, au Sénégal. Il était adolescent quand la télé est arrivée dans son coin. Il fallait franchir une énorme mare où il y avait des boas pour aller voir la télé dans la petite ville voisine , raconte l’animateur et humoriste.

Pourquoi La semaine verte a totalement séduit Boucar Diouf? Je suis un paysan. [...] L’agriculture et l’élevage, ça a été ma vie pendant toute ma jeunesse. J’ai gardé les vaches.

On habite en ville, mais on oublie que partout dans les terres plus loin, des gens s’activent pour qu’on trouve de la nourriture quand on ouvre notre frigo. Ce n’est pas banal et ça manque beaucoup dans l’éducation des jeunes aujourd’hui. Certains pensent que les poulets viennent en croquette. "La semaine verte" est une émission majeure. Boucar Diouf

Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe dans Les démons du midi en 1987. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Il a aussi aimé Les démons du midi pour apprendre l’humour et les subtilités du langage québécois. La moitié du temps, je ne comprenais rien, mais je rigolais, car le rire de Suzanne [Lapointe] me faisait rire. C’est une émission qui faisait du bien aux gens un peu plus âgés , pense-t-il.

Outre Guylaine Tremblay, Catherine Brunet et Boucar Diouf, Marc Hervieux, Simon Boulerice, Frédéric Pierre, Pierre-Yves Lord, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Rivard sont les personnes invitées pour les différentes émissions.

Dans la télé de... tous les lundis à 19 h 30 à partir du 21 juin.