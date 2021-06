Regardez le Grand spectacle de la fête nationale du Québec

À l’animation

Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée animeront avec fierté cette fête rassembleuse.

Voici un avant-goût

Bande-annonce

Vivre le Québec tissé serré

Tout au long de la dernière année, les Québécoises et les Québécois ont été appelés à être résilients et solidaires. Ce spectacle, qui s’adresse à toutes les générations, racontera fièrement et avec passion une grande histoire : celle d’une force collective dans la tempête. Le choix des chansons, des musiques et des textes sera fait autour de ce thème.

200 artistes et autres personnalités inspirantes sur scène, dont :

2Frères, Marie-Pierre Arthur, Janette Bertrand, Johanne Blouin, Marie-Mai, Daniel Boucher, Robert Charlebois, Gregory Charles, le Cirque Éloize, France D’Amour, Yvon Deschamps, Raôul Duguay, Geneviève Jodoin, Pierre Lapointe, Les trois accords, Ariane Moffatt, Mario Pelchat, Fred Pellerin, Damien Robitaille, Alexandra Stréliski, Guylaine Tanguay, Kim Thùy, Vincent Vallières, et bien d’autres.

Les prestations seront préenregistrées au Manoir Richelieu, dans la région de Charlevoix, et seront diffusées simultanément sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec, TVA, ainsi qu’à la radio sur tout le réseau Rythme FM, le 24 juin à 20 h.

Pour tout savoir sur la programmation complète du Grand spectacle :

fetenationale.quebec et fetenationale-montreal.qc.ca

Facebook : facebook.com/LaFetenationaleduQuebec et facebook.com/fetenatmtl

Twitter et Instagram : @fetenationale (mot-clic #fetenationale) et fetenatmtl

Le Grand spectacle de la fête nationale sera diffusé à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA et sur telequebec.tv.

En rediffusion sur cette page le 25 juin et à Télé-Québec le samedi 26 juin à 21 h 30.

Le Grand spectacle de la fête nationale sera également diffusé sur tout le réseau Rythme FM.