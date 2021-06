L’amitié, une arme magique pour « survivre à ses enfants »

Si vous avez aimé Les Parent et regardé en rafale L'œil du cyclone, cette série a de bonnes chances de vous plaire.

Catherine Bérubé, Anna Beaupré Moulounda, Mélissa Désormeaux-Poulin et Mani Soleymanlou Photo : Avanti

La parentalité est plus exigeante aujourd’hui. Avant le rôle de parent, c’était de nourrir les enfants et de s’assurer qu’ils survivent, mais depuis 20 ans, on est leur coach, leur conseiller, sans trop leur mettre de pression. Le running gag de ma blonde et moi, c’est que l’argent qu’on a mis de côté pour eux, ça ira en thérapie. Jean-François Léger, créateur

Mani Soleymanlou et Mélissa Désormeaux-Poulin Photo : Avanti

Dès le premier épisode, on découvre trois familles. Le public est plongé rapidement dans un tourbillon : qui va se lever pour aller à l'aréna avec le petit? Est-ce que c’est sécuritaire de prêter la voiture à la plus grande? Comment discuter avec un enfant qui nous déteste depuis 24 h? Est-ce que c’est correct de remplir la voiture d’objets pour le bébé... juste pour aller souper chez des proches? Ce qui permet de survivre? Une des réponses est l’amitié qui unit ces familles... et beaucoup d’humour!

Les familles qui habitent la série :

Le couple Kamyar et Nadine (Mani Soleymanlou et Mélissa Désormeaux-Poulin) a quatre enfants de 8 à 17 ans.

Josée (Anna Beaupré Moulounda) partage la garde de sa fille Mégane (Emma Lafrenière) avec un ex, Daniel (Maxime Dénommée), avec qui elle a une relation tendue. Josée est nouvellement en couple avec Stéphanie (Marie-Ève Perron).

Annie et Philippe (Catherine Bérubé et Mickaël Gouin) sont les nouveaux parents d’un enfant.

On n’est pas ici dans une série où les parents sont à bout de souffle. Il y a un regard bienveillant et l’amitié est un baume en cette période essoufflante pour ceux et celles qui se lancent dans la parentalité. Kamyar (Mani Soleymanlou), Annie (Catherine Bérubé) et Josée (Anna Beaupré Moulounda), inséparables au cégep, se retrouvent 25 ans plus tard, maintenant parents.

Mickaël Gouin et Catherine Bérubé Photo : Avanti

La réalisatrice Louise Archambault, aussi connue pour la série Trop, parle de l'atmosphère sur le plateau. Malgré les mesures sanitaires, les acteurs et actrices avaient un réel plaisir de se rencontrer et de recommencer à jouer. Aussi, la chimie était au rendez-vous.

On était dans le retour sur les plateaux, les gens étaient heureux de recommencer à faire leur métier. On avait aussi la chance d’être avec Jean-François, qui raconte beaucoup de sa vie à travers cette fiction. Chaque acteur et actrice mettait aussi son brin de vérité dans son personnage. Il y a même des objets qui sont dans la série qui vient de la vraie vie (une œuvre en Lego du fils de Jean-François). Louise Archambault, réalisatrice

Anna Beaupré Moulounda et Marie-Ève Perron Photo : Avanti

Regardez la bande-annonce