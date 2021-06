Le couple derrière les jus Loop passe d'entrepreneurs à dragons invités

Dans l’œil du dragon présentait cette semaine sa dernière émission de la saison : nous avons eu droit à toute une gamme d’émotions, allant de l’étonnement à la surprise, avec des compagnies qui proposent des jardins de comptoir, des designs de colliers et de laisses pour chiens et chats, des plantes médicinales, des distributrices, et des oreillers en écales de sarrasin. De plus, sur la cinquième chaise des dragons siégeaient un ex-participant et une ex-participante de l’émission.