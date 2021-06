Regardez Le grand solstice

Contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones en s’appuyant sur une meilleure connaissance de leur culture, de leur histoire et de leur vécu est une priorité pour Radio-Canada. En ce sens, nous sommes heureux d’associer pour la première fois notre public d’un océan à l’autre à cet événement rassembleur. - Dany Meloul, directrice générale de la télévision de Radio-Canada

Le but premier [du spectacle], c’est de faire connaître [notre culture], d’éduquer, un peu malgré nous, puisqu’on a surtout envie de présenter qui on est, notre art, notre musique et nos histoires. On est très conscients qu’il y a beaucoup d’apprentissages à faire pour les gens qui ne connaissent toujours pas bien les 11 nations autochtones du Québec, leur territoire et leur culture distincte. Le but premier, c’était de faire cette éducation de manière attrayante grâce à la musique. Elisapie Isaac

Voici un avant-goût

Bande-annonce

Horaire de diffusion

Le 20 juin à 18 h sur ARTV (en primeur)

Le 21 juin à 20 h sur ICI Télé, ICI Musique, le site Espaces autochtones et à Télé-Québec

Les 11 nations autochtones du Québec sont représentées

Abénakis

Anichinabés

Atikamekws

Cris

Hurons-Wendats

Innus

Wolastoqiyik (Malécite)

Mi’gmaq

Mohawks

Naskapis

Inuit

Une carte géographique des 11 nations autochtones. Photo : Radio-Canada

Les artistes participants

Aïcha Bastien N’Diaye : Wendat (Wendake, Québec)

: Wendat (Wendake, Québec) Alanis Obomsawin : Abénaquise (Odanak, Québec)

: Abénaquise (Odanak, Québec) Beatrice Deer : Inuk-Mohawk (Quaqtaq, Nunavik, Québec)

: Inuk-Mohawk (Quaqtaq, Nunavik, Québec) Catherine Dagenais-Savard : Wendat (Wendake, Québec)

: Wendat (Wendake, Québec) Dominique Fils-Aimé

Elisapie Isaac : Inuk (Salluit, Nunavik, Québec)

: Inuk (Salluit, Nunavik, Québec) Emily Diabo : Mohawk (Kahnawake, Québec)

: Mohawk (Kahnawake, Québec) Isabelle Picard : Wendat (Wendake, Québec)

: Wendat (Wendake, Québec) Ivan Boivin Flamand : Atikamekw (Manawan, Québec)

: Atikamekw (Manawan, Québec) Ivanie Aubin-Malo : Wolastoq ‘cey wahsipekuk et Québécoise

: Wolastoq ‘cey wahsipekuk et Québécoise Jeremy Dutcher : Première Nation Wolastoq (Nouveau-Brunswick)

: Première Nation Wolastoq (Nouveau-Brunswick) Kanen : Innue (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec)

: Innue (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec) Laura Niquay : Atikamekw (Wemotaci, Québec)

: Atikamekw (Wemotaci, Québec) L’Orchestre Métropolitain

Louis-Jean Cormier

Marie-Céline Charron-Einish : Naskapie (Kawawachikamach, Québec)

: Naskapie (Kawawachikamach, Québec) Matiu : Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec)

: Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec) Nakuset : Crie (Lac La Ronge, Saskatchewan)

: Crie (Lac La Ronge, Saskatchewan) Q052 : Mi’gmaq (Gesgapegiag,Québec)

: Mi’gmaq (Gesgapegiag,Québec) Samian : Anishinabe (Pikogan, Québec)

: Anishinabe (Pikogan, Québec) Scott-Pien Picard : Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec)

: Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec) Shauit : Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec)

: Innu (Uashat Mak Mani-Utenam, Québec) Sylvia Cloutier : Inuk (Kuujjuaq, Nunavik, Québec)

: Inuk (Kuujjuaq, Nunavik, Québec) RedTail Spirit Singers : Mohawk et Inuit (Kahnawake et Kuujjuaq, Québec)

Toutes les plateformes de Radio-Canada proposent aussi plusieurs rendez-vous pour souligner cette journée.

Sur ICI ARTV

Le documentaire Nin E Tepueian-Mon cri, diffusé le lundi 21 juin à 21 h.

On suit le parcours de la poète, comédienne et militante innue Natasha Kanapé Fontaine, à un moment charnière de sa carrière d’artiste.

Sur ICI Première

Kuei! Kwei!, diffusée le lundi 21 juin à 20 h.

On renoue avec les traditions et l'économie Windigo d'aujourd'hui. Tout ça avec de la musique et des invités inspirants.

Sur Radio-Canada OHdio (application et web)

Un livre audio : Shuni, de Naomi Fontaine, en ligne le 21 juin.

Le balado Pionnières, en ligne le 21 juin.

Trois balados du projet Tipatshimun : l’histoire orale à l’ère numérique.

Sur Espaces autochtones

Six ans de réconciliation : où en est-on?, diffusée en direct sur le site Radio-Canada.ca/espacesautochtones et sur Facebook le 21 juin à 14 h et en rappel sur ICI RDI le 26 juin à 16 h 30.

Une émission spéciale sur le thème de la réconciliation, du chemin parcouru et du chemin qui reste à faire.