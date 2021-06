En apprendre plus sur la vie des chiens

La deuxième saison de l’émission nous fait rencontrer plusieurs personnes comme la chanteuse Véronic DiCaire, l’éthologue Mylène Quervel-Chaumette, la psychologue Ariane Hébert, François Leblanc, éleveur de Border Collie au Centre canin Le Loup Blanc, et Yves Martineau, conducteur de chien de sang. De plus, le Dr Éric Troncy fait des recherches sur les chiens qui dépistent le cancer.

Plusieurs sujets sont abordés, notamment un grand questionnement de Mathieu Lavallée. Doit-il ouvrir ou non une école pour former des spécialistes en intervention canine? Il va aussi s’interroger sur la surmédication chez les chiens. Il travaille avec le principe de la pression en initiant pour la toute première fois son chien Jacques au port de la laisse et à la baignade en rivière avec la méthode par immersion.

Chien leveur Photo : Radio-Canada

Évidemment, cette émission permet de parler des différentes sortes et races de chiens. On y parlera des chiens leveurs, ces chiens de chasse qui permettent de débusquer, de mettre à l’envol et de récupérer les gibiers à plumes, et des chiens de troupeau en présentant les quatre types d’instincts présents chez ces derniers. On en apprendra aussi un peu plus sur les chiens qui détectent la drogue et les armes à feu.

Chien de troupeau Photo : Radio-Canada

Certaines personnes aiment faire des activités sportives avec leur animal. Il existe une panoplie de possibilités, dont un sport permettant aux chiens de sauter en hauteur et en longueur à partir d’un quai, dans un plan d’eau. On peut aussi simplement aller marcher ou courir avec son chien.

Dans le premier épisode, Véronic DiCaire et son conjoint, Rémon Boulerice, désirent être guidés dans leurs démarches pour adopter un chien. Mathieu Lavallée les invite chez lui pour rencontrer un éleveur de schnauzers géants, une race qui les intéresse grandement. Le trio se rend également à l’organisme MIRA pour discuter de la génétique des races de chien avec le directeur général, Nicolas St-Pierre.

Véronic DiCaire et son conjoint, Rémon Boulerice Photo : Radio-Canada