À quelques jours de retourner dans la peau de Gaétan Delisle

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h

Dans la deuxième saison, il y a quelque chose de plus tragique, de plus sombre , raconte l’auteur. Il nous prévient qu’il y aura également beaucoup plus de morts. Mais tout de même beaucoup de moments comiques. L’un n’exclut pas l’autre dans le monde de Létourneau.

François Létourneau le génie des séries télé

Comme dans la première saison et dans ses séries précédentes (Les Invincibles et Série noire), François Létourneau se laisse inspirer par le couple. C’est un thème fascinant [...] Tout le monde peut s’identifier à ça, et je le traite de façon originale parce que je mélange la criminalité à tout ça.

Dans la première saison, la démarche criminelle les a aidés à mieux aller. Mais dans la deuxième saison, la démarche criminelle va les mener à leur perte. Leur couple va faire le trajet inverse. François Létourneau

Gaétan (François Létourneau) et Huguette (Marilyn Castonguay) Photo : Turbulent/Bertrand Calmeau

Gaétan, un fou du couteau

Dans la deuxième saison, Gaétan Delisle s'initie au couteau. François Létourneau révèle qu’il finira même par tuer quelqu’un.

Gaétan va devenir un maître du couteau. François Létourneau

Les gens qui ont lu les textes m’ont dit : c’est le fun de voir Gaétan bon dans quelque chose. Il est vrai que François Létourneau a l’habitude de s’attribuer des rôles de personnages pas très sympathiques, un peu nonos même.

J’aime jouer dans ce que j’écris […] Gaétan, ça n’a pas été long que je savais que je voulais le jouer. François Létourneau