Comment va Jean-Philippe Wauthier?

C’est une question importante. Je m'assois pendant une heure avec une personne. Ça peut nous amener à d’autres choses; parfois, ça ne m’amène nulle part, mais ce n’est pas plus grave. C’est une vraie question. Je ne demande pas s’il fait beau dehors. Jean-Philippe Wauthier

Comment va la vie de famille?

Jean-Philippe Wauthier anime Bonsoir bonsoir Photo : La production est encore jeune /Karine Dufour

Père séparé de deux jeunes enfants de 6 et 5 ans, il doit concilier travail et famille. Comment cela se passe-t-il pour lui?

On fait ce qu’on peut. Les infirmières et les médecins qui travaillent de nuit s’organisent comme ils peuvent et je fais pareil. Je suis séparé, donc j’essaie de les avoir [les enfants] le moins possible quand je travaille. Évidemment, la pandémie a rendu les choses bien compliquées, comme pour tout le monde. Jean-Philippe Wauthier

L’animateur reconnaît que cela prend une grande maman, sa mère, qui sera de retour pour l’aider puisqu’elle aura bientôt reçu sa deuxième dose de vaccin. Il faut aussi des enfants patients , ajoute-t-il.

D’ailleurs, son fils Clarence a fait une apparition remarquée lors d’une entrevue que Jean-Philippe Wauthier faisait de chez lui avec Christine and the Queens, en juin 2020. Le petit voulait que papa lui dise où étaient les gaufres...

Jean-Philippe Wauthier est un père occupé. Ses fins de semaine de la saison normale sont prises avec La soirée est (encore) jeune sur ICI Première, puis il embarque dans Bonsoir bonsoir! dès le mois d’avril.

Ça se chevauche cinq semaines en avril et mai, et une à deux semaines en août et septembre. Mais je tripe beaucoup à faire La soirée. C’est moins ça au niveau des vacances, mais j’ai quand même trois semaines pendant le temps des Fêtes , précise-t-il.

C’est sans compter que, cet été, il aura deux semaines de congé grâce aux Jeux olympiques; un temps d’arrêt qu’il prendra avec plaisir.

Comment va une émission marquée par la pandémie?

Après avoir commencé la troisième saison de Bonsoir bonsoir! sur les chapeaux de roue en avril 2020, Jean-Philippe Wauthier et son équipe ont commencé la quatrième saison alors qu’on voyait poindre l’espoir. Comment cela affecte-t-il son travail?

Pour le moment, il n’y a pas de changement dans les environnements de travail, dit-il. Mais l’ambiance est plus festive, puis on a le Canadien en série. C’est un genre de ferveur du printemps.

L'animateur Jean-Philippe Wauthier sur le plateau de « Bonsoir bonsoir! » Photo : Karine Dufour

Par ailleurs, contrairement à l’an dernier alors que l’équipe a dû se revirer sur un dix cents pour réaménager l’émission en plein début de confinement, l’habitude s’est installée. Comme on s’en va vers quelque chose de plus léger, j’ai l’impression que c’est agréable d’avoir de l’espoir et de voir une ligne d’arrivée. Ça donne de la joie.

L’an dernier, l'équipe a dû s’adapter et s’organiser pour faire des entrevues au moyen de Skype ou d’autres moyens numériques. De nouveaux segments ont aussi vu le jour et font maintenant partie intégrante de l’émission.

Béatrice Martin répond à une question de Jean-Philippe Wauthier. Photo : La production est encore jeune /Karine Dufour

Jean-Philippe Wauthier avoue qu’il aime la version de Bonsoir bonsoir! forcée par la pandémie, même s’il apprécie recevoir un plus grand nombre de personnalités en studio. Sans public, plus intime, elle va rester comme ça, peu importe la situation , dit-il.

Comment vont les entrevues par Skype?

L’an dernier, Jean-Philippe Wauthier prenait un café avec une personne aînée à chaque émission, puisqu’il leur était fortement déconseillé de sortir. Cette année, il prend un verre d’eau avec les membres d’une autre génération : celle du millénaire.

On voulait trouver une façon de faire ce genre d’entrevue, mais avec un autre groupe de personnes. L’idée était de parler à une autre génération et de voir comment elle allait. J’avais envie de tester ça. Jean-Philippe Wauthier

Francis Cabrel a chanté pour Jean-Philippe Wauthier lors d'une entrevue Skype. Photo : La production est encore jeune

Si un peu plus de personnes invitées peuvent maintenant se déplacer en studio comparativement à l’an dernier, Jean-Philippe Wauthier continue de faire des entrevues par le biais de Skype.

Ça permet de prendre des nouvelles de partout et d’aller faire un tour à Winnipeg, en Colombie-Britannique, et la possibilité de voir des gens qui sont ailleurs. On pouvait faire ça avant, mais c’est comme si on ne l’acceptait pas et qu’on ne se le permettait pas à la télévision. On a été obligé de le faire et c’est devenu la normalité. J’adore ça. Jean-Philippe Wauthier

Évidemment, les problèmes de connexion peuvent compliquer de telles entrevues à distance, mais Jean-Philippe Wauthier continuera de faire des entrevues sur Skype quand la pandémie sera derrière nous. Personne ne va se plaindre de pouvoir parler à n’importe qui autour du monde pendant cinq minutes, de découvrir des gens aux Îles-de-la-Madeleine ou qui font le tour du monde en voilier , fait-il valoir.

Le comédien français Gérard Jugnot à Paris, en novembre 2014 Photo : Getty Images/Kenzo Tribouillard/AFP

La visioconférence lui permet aussi de faire des entrevues avec des personnalités internationales, comme Gérard Jugnot, Nathalie Baye, Francis Cabrel, Julien Doré ou Julien Clerc. On en a eu plein et on en aura d’autres , assure-t-il.

Avec quelles personnalités aimerait-il faire des entrevues? Jean Charest, Jean Leloup… mais, surtout, il espère réaliser son rêve : recevoir Larry David, le créateur de Seinfeld.

Comment va la vie de roulotte?

Une nouveauté cette année : Jean-Philippe Wauthier sillonne le Québec avec sa roulotte pour rencontrer des personnalités. J’ai acheté ça pour mes enfants et moi, et je tripe beaucoup plus que je ne le pensais. C’est vraiment agréable; je prends plus de temps [avec les personnalités]. Je m’installe avec ma roulotte, on rit... c’est capoté.

Alex Nevsky et Jean-Philippe Wauthier. Photo : La production est encore jeune

D’ailleurs, l’animateur avoue qu’il a vite appris à conduire avec une roulotte, et il promet plusieurs entrevues avec des artistes du Québec et du Nouveau-Brunswick : Je suis capable de me stationner dans un petit espace sans problème. Je suis devenu un pro de la roulotte.

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h