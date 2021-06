Visitez le Canada : suivez la guide et ses complices!

Tout inclus avec Marieme Ndiaye Photo : Radio-Canada

À lire aussi : Marieme d’un océan à l’autre

Qui sont ces complices? Voici une courte présentation.

Anabelle Hébert

Nouveau-Brunswick

Anabelle Hébert Photo : Autre banques d'images/Guy R. Leblanc

La collaboratrice Anabelle Hébert a un profil qui sort de l’ordinaire et très intéressant : elle est infirmière et humoriste! L’infirmière a toujours aimé faire rire ses patients et ses patientes, et lorsqu'elle a osé faire de l'humour pour le grand public, elle a connu un succès instantané. La jeune femme de Shippagan, qui habite maintenant Caraquet, a fait son premier numéro d’humour au concours du Festival Rien en septembre 2019, et elle a gagné! Depuis, elle multiplie les participations aux spectacles d’humour et se taille une place à la hauteur de sa grandeur (six pieds)!

Vincent Poirier

Ontario

Vincent Poirier (Rôle : Seigneur de Tir Cavel) Photo : Patrick Leduc

Originaire d'Ottawa, Vincent est très actif dans le milieu de la culture franco-ontarienne. À la télé, on l’a vu incarner des rôles majeurs dans plusieurs séries à Radio-Canada et à TFO. Il est aussi un fier membre fondateur du collectif Improtéine, un groupe d'humour et d'improvisation. Vincent est aussi scénariste pour la télévision. Il a fait partie notamment de l’équipe de l’émission jeunesse Motel Monstre en tant que créateur, coscénariste et acteur. Un des rôles principaux, la totale!

Fuat Seker

Alberta

Fuat Seker Photo : Fuat Seker

Fuat Seker, reporter sportif, a de nombreuses années d’expérience comme journaliste, mais aussi comme champion de lutte gréco-romaine. Il a longtemps été commentateur sportif. Il sera d’ailleurs commentateur pour Radio-Canada pendant les Jeux olympiques cet été.

À lire aussi : Parcours d'un sportif de haut niveau

Frédérique Cyr-Deschênes

Bas-Saint-Laurent et Montréal

Frédérique Cyr-Deschênes Photo : Andréanne Gauthier

Frédérique Cyr-Deschênes est comédienne et auteure-compositrice-interprète. Originaire de Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick, elle voyage maintenant entre Montréal et l'Acadie. On a pu la voir dans plusieurs émissions de télévision, entre autres dans 30 vies, Les Parent et La cour des grands, ainsi que dans le film La gang des hors-la-loi. Cette collaboratrice polyvalente saura vous surprendre!

Pascal Justin Boyer

Montréal et les environs

Pascal Justin Boyer et son chien Cali Photo : pascal justin boyer

Pascal, c'est un Québécois de naissance, un Franco-Ontarien d'adoption et un Montréalais d'emprunt. Habitué du petit écran, il cumule plus de 15 ans de carrière comme recherchiste, concepteur, scénariste, animateur et comédien. Récemment, on a pu le voir à la barre du magazine jeunesse Flip, l'algorithme ainsi qu'à l'animation des revues de fins d'années pour les francos Flippons, sur les ondes de TFO, et sur nombres de séries (Mehdi et Val, Motel Monstre, Toi et moi, La vie compliquée de Léa Olivier). Sa plus grande fierté demeure son chien, Cali.

Laura Lussier

Manitoba

Laura Lussier Photo : Radio-Canada

Bilingue et polyvalente, Laura Lussier a travaillé comme comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, productrice, auteure dramatique, coach, animatrice d'ateliers et personnalité télé pendant plus de 15 ans. Comédienne de formation, elle a joué dans plus de 30 productions et s'est lancée dans la mise en scène en 2009.

Attendez-vous aussi à rencontrer d’autres personnalités invitées tout aussi surprenantes au fil de la saison. Certaines plus… surprenantes que d’autres!

L'entreprise Llama-zing Adventures à Haute-Aboujagane. La propriétaire, Josée Gautreau, porte un manteau magenta. La guide Monica Cormier porte un manteau de camouflage. Celle qui porte une casquette se nomme Anabelle Hébert. L'entreprise compte des lamas, des émeus et un chameau. Photo : Autre banques d'images/Guy R. Leblanc

Tout inclus - à partir du vendredi 11 juin à 16 h.