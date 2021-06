Après : une histoire de courage et de résilience

Après raconte les conséquences d’un événement tragique qui survient à Lac-Sabin, une petite localité des Laurentides. L’histoire débute dans les secondes qui suivent l’événement funeste et dépeint les répercussions physiques, psychologiques et sociales de ce drame que personne n’a pu prévoir ni éviter. Rien ne sera plus désormais pareil dans la municipalité tranquille, où la peur, le deuil et l'incompréhension règnent. Il y a les victimes, les personnes survivantes et tout leur entourage qui essaient de comprendre l'irréparable.

Bande-annonce

Ça va en prendre du courage pour ne pas haïr. Ça va en prendre du courage pour continuer à aimer. Maryse Malo (Karine Vanasse)

Cette phrase prononcée par Maryse Malo (Karine Vanasse), la gérante d’épicerie où se déroule une tuerie, semble résumer ce qu'on devrait retenir de la dernière année, selon Karine Vanasse.

Dans une entrevue récente, donnée à Tout le monde en parle, la comédienne explique qu’elle établit beaucoup de parallèles entre la série et ce qu’on vit présentement avec la pandémie, l’après, par rapport à la colère ambiante et à comment se passera le déconfinement.

Écouter l’entrevue de Karine Vanasse à Tout le monde en parle

On peut effectivement faire des liens avec le fait de vivre collectivement quelque chose. Comment se reconstruit-on après ce genre d’événements graves? Les personnages de cette série prenante (le mot est faible!) l’apprennent à la dure.

Maryse Malo (Karine Vanasse) et Danahée (Camille Vincent) Photo : Eric Myre

Qui est Maryse Malo, le personnage principal (Karine Vanasse)? Maryse Malo est la gérante de l’épicerie.

Elle est une femme qui écoute plus souvent son cœur que sa tête.

Elle est une mère de famille monoparentale.

Sa fille est une adolescente trisomique, Danahée, et son parcours de vie est plutôt chaotique.

Par son caractère affirmé, Maryse doit, à la suite de la tragédie, surmonter ses peurs et se redéfinir.

Épisode 2 Photo : Duo productions

Découvrez bientôt tous les personnages sur le site Internet de l’émission

Après, à compter du 10 juin sur ICI Tou.tv Extra