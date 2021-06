Une lettre d'amour aux personnes dépendantes à l'alcool et aux drogues

Il sait de quoi il parle. David Goudreault est lui-même un dépendant – alcoolique non pratiquant –, sobre depuis 12 ans, 7 mois et 11 jours. Sa devise : Prends ça un jour à la fois et tu vas avancer .

« La consommation, c’est une maladie de compulsion, d’obsession. Ça prend beaucoup de spiritualité, de temps, de recul, de travail sur soi. On peut vivre avec la maladie de la dépendance sans tout "scrapper". C'est possible de vivre sans consommer. Ça ne sera pas facile, mais ça va être mieux. »– David Goudreault

Revoyez l’émission complète

Lettre d’amour aux alcooliques

Salut à toi, l’alcoolique; salut à toi, la dépendante Salut à toi, le poudré, le poteux, le toxico Et salut à toi, qui veux cesser de consommer, arrêter de boire Pour la première ou la douzième fois Tu te prépares peut-être depuis des mois Ou tu vas te décider sur un coup de tête, à soir T’es peut-être juste écœuré d’être écœuré de manquer de cœur Manquer tes rendez-vous, être en manque Ou tu viens de frapper le fin fond du bas-fond T’as frappé ton kid, ou t’as frappé le poteau du réel avec ton char En tout cas, y est pas trop tôt, mais y est jamais trop tard Je peux arrêter quand je veux Facile à dire quand tu veux pas arrêter Entre être pompette au 5 à 7 ou se torcher la face de 7 à 5 L’équation est simple Mais l’heure a sonné; oublie le défi 28 jours, c’est 27 jours de trop Un jour à la soif, un jour à la fois Et même une heure à la fois si y faut Si tous naissent égaux, y en a qui ont plus d’ego que d’autres Front de bœuf, tête de cochon : on est bon pour tout saboter Ce sera pas facile, ce sera pas magique OK, ta détresse est exceptionnelle, t’es unique, mais t’es pas seul On est des millions qui luttent, qui cherchent à survivre, éviter la rechute Et moi le premier, dépendant, alcoolique non pratiquant Depuis 12 ans, 7 mois et 11 jours sans une goutte Et la bouteille me guette, encore Le vaste vide chevillé au corps, j’avance comme je peux C’est mieux que c’était, mais c’est loin d’être parfait Tu sais, quand on consomme, la vie, c’est vraiment roffe Mais je te jure, quand on arrête de consommer, la vie, c’est vraiment roffe… Mais moins pour tes proches déjà, qui ont pu besoin de te ramasser Pis de ramasser tes dégâts Qui peuvent recommencer à te faire confiance Y a tellement de promesses que t’as pas tenues T’as l’air d’une cible pour le climat, des bonnes intentions de l’ONU C’est moins pénible pour ton corps aussi, pour ton compte en banque Pour ton employeur, tes amis, tes voisins, tes amours et ta face dans le miroir Tu vas voir… plus clair Tranquillement, tu vas reprendre le dessus Arrêter de dormir debout et recommencer à rêver Mieux, tu vas réaliser tes rêves Aller au bout de tes études, tes projets, tes relations ou tes poèmes à’ tévé Tout est possible : dans nos rangs de résilients maganés, on compte un paquet de génies De Churchill à Marguerite Duras en passant par Edgar Allan Poe T’es pas ta folie, ni tes fautes, ni ta maladie Ça explique, mais ça n’excuse rien; t’es responsable de ce que tu fais avec Pas évident de dégeler à frette Va chercher de l’aide, un peu de chaleur humaine Garde l’esprit ouvert, rentre en thérapie fermée Ou va voir un psy (chologue, chiatre ou chopathe) Va te rencontrer dans un sous-sol d’église, chaise en plastique, café gris Et tout l’accueil des NA, AA, GA, CA, etc. Prends tous les moyens possibles pour soigner ton cœur, ta tête et ta dépendance T’es plus belle que tu penses, t’es plus beau que tu crois Et si un jour, nos routes viennent à se croiser Ça me fera plaisir de ne pas prendre un verre avec toi!

Regardez la prestation

David Goudreault : lettre d’amour aux alcooliques

OK, ta détresse est exceptionnelle, t’es unique, mais t’es pas seul. David Goudreault

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h