Geneviève Schmidt animera le Gala Québec Cinéma avec humour et sincérité

Évidemment, ça ne sera pas un Gala traditionnel, puisqu’il n’y a pas de tapis rouge et que les mesures de sécurité mises en place depuis la pandémie seront toujours d’actualité. Il y aura moins de monde dans la salle, mais le format sera le même que pour les autres galas. Étant donné que je ne suis pas une fille normale, il est parfait que j’anime un gala pas normal dans une année par normale , souligne Geneviève Schmidt.

Je vais animer avec humour et sincérité. Geneviève Schmidt

Elle affirme être moins stressée d’animer le gala que d’aller remettre un prix. Je me dis que les gens me connaissent, je suis une bonne fille à la base. Ma carrière ne s’arrêtera pas le lendemain.

À écouter : Geneviève Schmidt révèle une primeur à 72 heures du Gala

Elle avoue qu’elle était plus stressée l’an dernier, quand elle était en nomination pour le film Menteur. J’étais stressée, car je réalisais le concret de la chose. Des gens ont voté pour moi, et c’est une belle reconnaissance. Ça me rendait fébrile que des gens du milieu me le disent.

15 prix Iris seront remis dimanche soir. Photo : Gala Québec cinéma

Puisque Geneviève Schmidt en est à sa première expérience d’animation, elle écoute le metteur en scène, Charles Dauphinais. Je le connais depuis très longtemps, on a fait quatre ans d’École nationale [de théâtre] ensemble. J’ai un lien d’ancrage assez fort avec lui. Je plonge, et ça va bien se passer , pense-t-elle.

Humour et sobriété

Elle promet un gala qu’elle animera avec son enthousiasme habituel, de même qu'avec humour et sobriété.

On a 15 prix à remettre en 2 heures, mais je pense que ça va faire du bien aux gens. Dans la vie, je me mets toujours à la place de l’autre. J’ai participé à l’écriture de mes numéros. Les gens vont rire et sourire, il n’y aura pas de mesquinerie, ce n’est pas une année pour ça, et ce n’est pas moi du tout. Geneviève Schmidt

Elle parle aussi de sincérité, car elle trouve cet aspect important après une année ou les salles ont été fermées pendant plus de cinq mois. Je ne veux pas mettre des lunettes roses. Ça n’a pas été une année facile. Des projets ont été retardés, et des films ne se sont pas faits. Ça n’a pas été évident pour le cinéma.

La comédienne se servira de son expérience au théâtre lors de cette soirée et elle sera heureuse que des gens soient dans la salle, même si c’est en nombre limité. J’ai besoin d’avoir un public pour être à l’aise, explique-t-elle. Il faut que j’apprenne les textes et que je m’ajuste à la mise en scène. Ça sera comme une entrée en scène au théâtre; tout acteur est fébrile.

Geneviève Schmidt Photo : Gala Québec cinéma

Et n’attendez pas des changements de tenue pendant la soirée. Geneviève Schmidt portera la même robe tout au long du gala. Elle trouvait que ce n’était pas nécessaire cette année. C’est bien de voir les animatrices changer de robe, mais étant donné qu’on aura peu de monde dans la salle, je m’en suis tenue à une magnifique robe deux-pièces de l’atelier montréalais Unttld faite sur mesure. Je vais me sentir belle et je ne veux pas faire de changement rapide , précise la comédienne.

Le Gala Québec Cinéma est diffusé le dimanche 6 juin à 20 h sur les ondes d’ICI Télé.