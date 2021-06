Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Le 26 novembre à 19 h, nous diffuserons une émission spéciale d’une heure dans laquelle plusieurs artistes livreront divers hommages et prestations afin de célébrer les sept lauréates et lauréats.

Cette année, la Fondation des Prix du Gouverneur général a choisi d’honorer les personnes suivantes :

Prix de la réalisation artistique

Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle

Lynda Hamilton, bénévole dans les arts du spectacle

Prix du Centre national des Arts

Ryan Reynolds, comédien, producteur, scénariste, entrepreneur et militant

Être fiers de nos héros nationaux, comme nos médaillés d’or olympiques, contribue à unir notre pays. Nos lauréates et lauréats 2021 des PGGAS sont eux aussi des héros nationaux qui nous inspirent, nous instruisent et nous ravissent.

Douglas Knight, président de la Fondation des Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle

Courts métrages de l’Office national du film du Canada

Le 26 novembre, l’Office national du film du Canada (ONF) diffusera des courts métrages uniques en leur genre qui captent l’essence des lauréats et lauréates. Ces films seront diffusés sur les réseaux sociaux et seront également accessibles sur le site Internet de l’ONF aux côtés de plus de 90 autres courts métrages mettant en vedette d’anciens lauréats et lauréates des PGGAS.

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle constituent la plus haute distinction accordée dans le domaine des arts du spectacle.

Pour voir le gala, en webdiffusion exclusive bilingue

Le gala sera diffusé sur cette page en direct le 26 novembre à 19 h et en rattrapage à partir du 27 novembre, en plus d’être en rattrapage pour un temps limité sur ICI Tou.tv et CBC Gem.

Pour voir une version condensée du gala :

Les célébrations de cette année prendront la forme d’un spécial télé d’une heure qui sera diffusé le vendredi 26 novembre à 19 h, heure de l’Est, sur les ondes d’ICI Télé et de CBC Television ainsi que sur les plateformes gratuites de diffusion en continu ICI Tou.tv et CBC Gem.