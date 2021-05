Les zoos ont-ils toujours leur raison d’être? 

Avec plus de 10 000 zoos dans le monde, les questions du droit des animaux et de l’éducation du public à la conservation et la sauvegarde des espèces créent un débat qui a tendance à polariser la population.

La réalisatrice Erika Reyburn est donc allée chercher différents points de vue dans le but d’éclairer les personnes qui visitent des zoos en leur indiquant ce qu’elles devraient remarquer dans ces établissements. Comment encourager les bonnes pratiques? Est-ce que les zoos sont des milieux de vie convenables pour les animaux sauvages?

La journaliste Laura Lévesque fait figure de point de départ pour tenter de répondre à ces questions. Par ailleurs, la chercheuse sur la personnalité juridique des animaux Virginie Simoneau-Gilbert, le directeur des soins animaliers du Zoo de Granby, Karl Fournier, la professeure associée à l’Université de Montréal Valéry Giroux, le directeur exécutif du Zoo Ecomuseum à Sainte-Anne-de-Bellevue, David Rodrigue, et le fondateur de Zoocheck, Rob Laidlaw, participent également à cette quête.

En bref, voici quelques sujets abordés dans ce documentaire :