Personnes âgées : le désespoir d’Annie-Soleil Proteau en 10 citations

En entrevue à Tout le monde en parle, Annie-Soleil Proteau a parlé de son inspiration, le placement malheureux de sa grand-maman, de ses peurs pour l’avenir de ses parents, de sa rage et de sa colère devant une situation pour laquelle des solutions existent. Une entrevue coup de poing, car tout le monde est concerné par la vieillesse, un passage obligé.

Bientôt, car ça vient vite, ça sera nous ces personnes âgées là , prévient Annie-Soleil Proteau dans son documentaire.

Voici un résumé de son entrevue en quelques citations :

L’incertain bien-être des personnes vieillissantes

Le futur de mes parents m'inquiète. Le futur de tous les gens qui vont bientôt être âgés m’inquiète énormément.

Pas juste quatre murs

Sa grand-mère avait choisi de quitter sa maison, non sans une certaine appréhension.

Ça lui faisait peur de quitter sa maison. Parce qu’une maison, ce n’est pas vrai que c’est juste des murs. C’est tes souvenirs, c’est ton monde, c’est ce que tu as bâti toute ta vie.

Le combat des soins à domicile

Annie-Soleil Proteau a parlé de sa propre situation alors que sa grand-mère était à l’hôpital et de la difficulté de gérer des soins à domicile. Tu vas te retrouver à gérer une PME avec des équipes de trois employés par 8 heures. Ça va être un cauchemar ce que tu vas vivre , l'a-t-on prévenu.

Ce qui m’a désemparée au plus haut point est que je rentrais là-dedans avec un gros réseau de contacts. Mais il n’y a rien à faire. Je me suis mise à penser aux gens seuls et vulnérables.

Annie-Soleil Proteau Photo : Avanti Groupe/Karine Dufour

J’ai été un rottweiler pour ma grand-mère, avec toute la famille. On voulait la défendre et ce qui était le mieux pour elle. [...] Ça a été très difficile et m’a brisé le cœur.

Quand je vois qu’on est en train de maintenir en place un système qui ne fonctionne pas, ça me met tellement en tabarnak.

L’argent ou les soins

Annie-soleil Proteau a aussi parlé des résidences actuelles pour les personnes âgées.

Ces grosses résidences [qu’on nous décrit comme des clubs med] appartiennent à 4 ou 5 grands groupes de milliardaires qui te vendent quelque chose qu’ils ne livrent pas.

Ce ne sont pas des gens qui sont là pour offrir des soins de santé, ce sont des business qui sont là pour faire du cash.

Une culpabilité tenace

Annie-Soleil Proteau éprouve des regrets sur la manière dont le déménagement de sa grand-mère en résidence s'est déroulé.

Je ne sais pas si je vais me pardonner un jour de ne pas avoir été habiter avec elle. J’aurais pu. J’aurais pu prendre moins de contrats et ralentir ma vie à 400 milles à l’heure [...] sauf que la société et le système m’en donnent difficilement les moyens.

Le documentaire La dernière maison sera diffusé le 6 juin prochain à 21 h 30 sur TVA. Il sera également présenté en simultané et en rattrapage sur TVA+.

Guy A Lepage a donné rendez-vous à l’auditoire le 26 septembre, pour une 18e saison de Tout le monde en parle. Dimanche prochain, l’émission sera consacrée aux meilleurs moments de la 17e saison.