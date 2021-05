Iris Prix du public : les cinq finalistes

Un premier tour de vote a eu lieu entre le 14 et le 23 mai sur le site de Québec Cinéma afin de déterminer les cinq finalistes.

Pour voter au deuxième tour, cliquez ici.

Les finalistes

Le club Vinland, de Benoit Pilon

Le club Vinland, c’est l’histoire d’un éducateur exceptionnel dans un collège de garçons de l’est du Québec de la fin des années 1940. Adulé par ses élèves, mais perçu comme trop dérangeant par les supérieurs de sa congrégation, le charismatique frère Jean est un progressiste annonciateur des changements à venir dans le Québec des années 1950 et 1960. Voulant à la fois résoudre une énigme historique, motiver ses élèves et empêcher le décrochage d’Émile, un étudiant en difficulté, le frère Jean entreprend de conduire des fouilles archéologiques visant à prouver l’établissement d’une colonie viking (le Vinland) sur la côte du Saint-Laurent. L’entreprise bouleversera la vie du collège et laissera sa marque sur le destin du jeune Émile – et de frère Jean lui-même.

La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Catherine traverse l’adolescence en même temps que ses parents amorcent un processus de divorce. L’exploration ne sera pas douce ni romantique; d’une dérape à l’autre, Catherine vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l’adolescence grunge des années 1990.

Je m’appelle humain, de Kim O'Bomsawin

Sauvage, dit Joséphine Bacon, ça veut dire être libre entièrement. Lorsque les anciens et les anciennes nous quittent, un lien avec le passé disparaît aussi. La femme de lettres innue Joséphine Bacon incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’histoire d’un peuple multimillénaire aux côtés d’une femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres. Dans sa langue, innu veut dire « humain ».

Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté

Anticipant un désastre, Antoine, un père de famille, assiste à une formation survivaliste donnée par Alain dans son repaire autonome. Dans la crainte d’une crise naturelle, économique ou sociale, le groupe s’entraîne à faire face aux différents scénarios apocalyptiques possibles. Mais la catastrophe que ces gens vivront ne sera pas celle qu’ils prévoyaient.

Les Rose, de Félix Rose

En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec enlèvent le ministre Pierre Laporte, déclenchant une crise sans précédent au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose tente de comprendre ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre de tels actes. Fruit de 10 ans de recherche, Les Rose fait revivre des moments et des personnages que l’on ne connaissait que par quelques clichés, et laisse entrevoir le blocage social vécu par une jeunesse révoltée et les bouleversements qui se sont ensuivis.