Marieme d’un océan à l’autre

Qui est Marieme? L’artiste sénégalo-québécoise vient de la ville de Limoilou.

Elle est une pionnière de la scène hip-hop québécoise.

Elle a fait ses premières armes dans le milieu dès l’adolescence, aux côtés de son frère, le rappeur et historien Webster.

Elle a collaboré avec plusieurs artistes de renom, dont Taktika, Samian, CEA, Farfadet et Souldia.

Elle a été VJ à MusiquePlus de 2007 à 2009.

Elle partage son temps entre la production, l’animation télé, le studio et la scène.

Mariem prépare la sortie d’un quatrième opus.

Marieme Photo : Julie Mainville

J’ai rencontré Marieme il y a une douzaine d'années, dans l’ancienne tour de Radio-Canada à Montréal, alors qu'elle venait fièrement porter son tout nouveau CD à l'animateur de radio Philippe Fehmiu. Aussi, plusieurs fois par la suite sur les plateaux d’émissions comme Entrée principale et l'émission de Pénélope McQuade, son charisme et son assurance m'ont frappé. Elle dégageait quelque chose de très sympathique et de dynamique. Gageons que c’est ce qui a séduit la réalisatrice de l'émission, qui lui a offert le poste.

Nous l’avons choisie entre autres parce qu'elle a beaucoup voyagé au Canada et elle a une très bonne connaissance du pays. Elle a une aussi une belle sensibilité et une grande ouverture d'esprit! Il faut mentionner qu'elle et la caméra sont faites pour aller ensemble! Rachel Dugas, réalisatrice de l’émission Tout inclus

Nous avons posé quelques questions à la nouvelle animatrice, Marième.

Quels seront les plus grands défis d’animer Tout inclus?

Pas des défis, mais une occasion de faire découvrir des gens et des lieux des communautés francophones un peu partout au pays. Avec mon émission De par chez nous, à TV5, j'ai vu le Canada de bord en bord. Maintenant, j'aurai des reporters aux quatre coins du pays qui feront des reportages pour l'émission, en plus des invités sur un plateau, dont le décor changera à chaque émission.

J'aime les gens, donc mon plus grand défi sera de réaliser une entrevue à deux mètres de distance avec les personnalités invitées! Marieme

Y a-t-il des artistes en particulier que vous avez hâte de rencontrer?

Véronique Rivest, qui est une sommelière de la région.

Je me suis d’abord intéressée au vin par plaisir, mais depuis quelque temps, j’ai envie d’en apprendre davantage sur tout ce qui entoure la culture vinicole; Les régions, les cépages, l’histoire des vignerons et de leur vignoble. Bref, tout ce qui touche à l’univers du vin me fascine. Trop hâte de jaser avec elle. #Mariemelevin

Est-ce que la tournée et les festivals vont vous manquer?

Clairement, dans la dernière année, on aura su s'adapter. J'accepte ce que je ne contrôle pas. Quand les festivals recommenceront, j'irai assurément voir les artistes que j'aime. En attendant, je consomme énormément de musique.

Une émission tout en inclusivité

Comme son nom l’indique, Tout inclus se veut une émission dans laquelle on entend des accents de partout, et l'animatrice s'adresse à un public national au moyen d’entrevues, de rencontres et de topos qui touchent les gens partout au Canada. Voici un échantillon de ce que l’équipe vous offrira, chaque semaine :

Rencontres d’artistes de la relève

Reportages sur des activités sportives, culturelles et professionnelles typiques d'une région

Coups de cœur de personnalités connues qui nous font découvrir des lieux

Série de reportages pour expliquer l’origine de noms de parc, de rue, de ville, d’édifice…

Un palmarès de ce qu’on trouve de mieux au Canada

Des enfants de 7 à 12 ans qui présentent leur jeu préféré

Des capsules avec les meilleurs photographes au pays qui nous racontent des histoires derrière leurs photos

Tout inclus - Voyagez partout au Canada en compagnie de la dynamique animatrice Marieme et de ses collaborateurs et collaboratrices (Vincent Poirier, Frédérique Cyr-Deschênes, Fuat Seker, Anabelle Hébert, Samuel Rancourt, Pascal Justin Boyer) à partir du vendredi 11 juin à 16 h.