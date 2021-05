La nouvelle minisérie dramatique Les petits rois 

Devenir adulte

Il s’agit d’une série sur la vie de jeunes adultes qui s’adresse à tout le monde. Et même si le soleil est là et que le déconfinement se profile à l’horizon, la série vaut le coup; c’est intrigant, il y a du suspense, les personnages ne sont pas unidimensionnels, et c’est visuellement beau.

Dès le premier épisode, on comprend que les petits rois de l’école, Julep (Pier-Gabriel Lajoie) et Adaboy (Alex Godbout) ne sont pas de gentils garçons. Le premier est le capitaine adulé de son équipe de hockey, le deuxième est la vedette de l’équipe de patinage artistique. Ils font ce qu’ils veulent sans que personne ne les arrête, jusqu’à ce qu’une justicière anonyme leur mette des bâtons dans les roues. Le point de départ de la série, c’est l’envie de déconstruire des stéréotypes, nous a dit l'idéateur et producteur au contenu Jeffrey Wraight lors d’une rencontre de presse :

Je rêve de cette série depuis trois ans déjà. Mon intention de départ repose sur une envie de déconstruire des stéréotypes qui ne sont plus d’actualité. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. On parle de l’abus de pouvoir qui existe dans les écoles secondaires, et c’est très révélateur de ce qui se passe dans la société. Ces jeunes deviennent ensuite des adultes qui reproduisent ces comportements dans leur vie. Jeffrey Wraight, idéateur et producteur au contenu

Adaboy (Alex Godbout) et Bee (Célia Gouin-Arsenault) Photo : Zone 3/Éva-Maude TC

L’autrice de la série, Marie-Hélène Lapierre, qui a traduit en dialogue l’idée de Jeffrey Wraight, explique qu’au-delà du divertissement, elle voulait amener les gens à se questionner sur les gestes toxiques qu’on porte parfois et sur notre responsabilité sociale quant à ceux-ci. Les personnages devront faire face à des choix de vie importants.

Les 16-25 ans sont un public que j’affectionne. Ils sont allumés et prêts à recevoir ce type de série. Au Québec, on ne s’adresse pas souvent à eux dans un format d’une heure comme celui-ci. Marie-Hélène Lapierre, autrice

Alors qu’on voit sur d’autres plateformes des séries comme Riverdale, Sex Education, Never Have I Ever, on a droit à une série originale faite au Québec, et tournée à Montréal : en studio, mais aussi au Collège Jean-Eudes et au Collège André-Grasset.

Les petits rois Photo : Radio-Canada

De nouveaux visages

Cette série chorale met en vedette de jeunes comédiennes et comédiens qu’on a peu ou même pas du tout vus encore : Pier-Gabriel Lajoie (Julep), Alex Godbout (Adaboy), Chanel Mings (Basta), Célia Gouin-Arsenault (Bee), Karl-Antoine Suprice (Pom), Myriam Gaboury (Mac), Lévi Doré (Prank), Audrey Roger (Liz) et Ahmed Chirara (Wizz). La distribution comprend également Martin David-Peters (M. Duquette, directeur de l’école), Madeleine Péloquin (Mylène, mère d’Adaboy), Jean-François Nadeau (Simon, père d’Adaboy), Julie Dupage (Vicky, mère de Julep), Marine Johnson (Sandra), Jules Ronfard (Gab) et Hubert Proulx (M. Therrien, professeur), entre autres.

Autrices : Marie-Hélène Lapierre et Justine Philie

Réalisateur : Julien Hurteau

Producteur au contenu et idéateur : Jeffrey Wraight

À partir du 27 mai, Les petits rois sur ICI Tou.tv Extra