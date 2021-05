La mission de Rita Baga : démocratiser l’art de la drag

Rita Baga prévoit un spectacle en septembre. Avec Créature, son souhait est de normaliser davantage la drag queen et faire tomber les préjugés. Le spectacle est une manière de rendre cet art accessible à toute la famille.

Depuis quelques années, ma grande mission de vie est de rendre ça plus populaire. Je veux qu’on parle de drag à la maison et que ça normalise cet art. Je suis très fière de ce que je fais. Par contre, je trouve que la drag est encore dans un carcan. On n’en voit que dans les bars où il faut être âgé de 18 ans et plus.

L’influence de Big Brother célébrités

Rita Baga sera à la barre d’une soirée carte blanche avec Jean-Thomas Jobin au prochain Festival Juste pour rire. Celle qui a été évincée après 4 semaines à Big Brother célébrités retrouvera donc celui qui a gagné le premier prix.

D’ailleurs, elle pense que son passage à l’émission a permis de faire comprendre et accepter l’univers des drag queens au public.

Le fait de me voir dans le quotidien, donc la personne derrière cette créature discrète et délicate, ça a aidé à humaniser le processus et rendre plus évident que c’est un art et un métier que tout le monde peut pratiquer. Tout le monde devrait l’essayer au moins une fois. Rita Baga

Durant son passage à Big Brother célébrités, Rita Baga alternait de costumes. Parfois, il était Jean-François Guèvremont et parfois la drag queen Rita Baga. Il avoue être plus cartésien sans maquillage, mais invincible en costume. Jean-François est la personne qui réfléchit, et Rita agit. C’est mon moteur Rita. Quand j’ai mon costume, je me sens invincible.

Jean-François Guèvremont, alias Rita Baga Photo : Pamplemousse média

Son passage remarqué à Canada's Drag Race

L’été dernier, Rita Baga a aussi été l’une des 12 candidates, dont deux Québécoises, de Canada's Drag Race: que la meilleure gagne. Rita Baga est la seule québécoise qui s’est rendue en grande finale. Je voulais le faire comme expérience, mais aussi pour valider mes atouts comme drag.

Lors de la diffusion de l’émission, elle a reçu beaucoup de commentaires sur son poids, sa silhouette, et sa langue, car elle parlait français. Rita Baga a notamment reçu deux menaces de mort. L’espèce de fan base autour de cette émission est très toxique. Tout le monde a droit à son opinion et il faut respecter tout le monde. Mais quand on t’identifie directement sur des publications ou qu’on veut te faire savoir qu’on ne t’aime pas, ça ne passe pas.

Au lieu de cracher sur les gens que vous n’aimez pas, faites une étreinte à ceux que vous appréciez, ça va prendre le même temps et les retombées vont être beaucoup plus positives. Rita Baga

Elle précise que lors de l’émission, elle a senti une grosse vague d’amour du Québec. On aurait dit que je me promenais dans la rue avec un drapeau du Québec , ajoute-t-elle.

Rita Baga à l'émission « Bonsoir bonsoir! » Photo : La production est encore jeune /Karine Dufour

Elle espère que ces différents passages à la télévision auront des effets positifs.