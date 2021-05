Béatrice Picard revendique la place des personnes aînées

Il est à peu près temps qu’on y réfléchisse. Nous sommes des citoyens à part entière et c’est exactement ce que le Salon des aînés va mettre de l’avant. Béatrice Picard

La comédienne est porte-parole du Salon des aînés de Saint-Jérôme, qui se déroulera virtuellement du 17 au 21 septembre 2021. On va sûrement avoir des conseils à donner. Il va y avoir des conférences. On va parler de la vie, de la culture, du sport et même des assurances , précise Béatrice Picard.

D’ailleurs, lors de cet événement, Béatrice Picard donnera une conférence au cours de laquelle elle révélera tout par rapport à sa biographie, Béatrice Picard : avec l’âge on peut tout dire.

Regardez l'entrevue de Béatrice Picard à Bonsoir bonsoir!

La sémillante Béatrice Picard

Permettre de s’exprimer

Béatrice Picard pense qu’on invalide trop souvent ce que disent les personnes âgées en leur soulignant qu’ils ne sont plus de leur temps. Il y a des choses qui étaient bonnes dans notre temps. Le civisme existait. Aujourd’hui, il n’y en a plus. La politesse existait. Aujourd’hui, on se demande ce qu’est la politesse.

Les aînés méritent notre confiance, car ils ont du vécu. Bien souvent, on les empêche de s’exprimer. Béatrice Picard

L’importance de la sieste

Toutefois, même si la comédienne de 91 ans (92 ans en juillet) semble avoir une énergie débordante et sans limites, ce n'est pas la réalité. Il lui arrive presque tous les jours de ne vouloir rien faire.

Je me lève assez tôt et je travaille très bien à ce moment-là. Après ça, je procrastine le reste de la journée. Je vais jouer au bridge sur Internet, je fais des casse-tête, des mots croisés et de la lecture. Béatrice Picard