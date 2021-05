L’art de la sieste

Sébastien Diaz, Kim Rusk, Meeker Guerrier et Jonathan Roberge se sont joints à la discussion.

Ses bienfaits

Généralement, la sieste est très bonne pour renforcer la mémoire, pour réduire le stress, réguler les émotions, même, elle pourrait renforcer le système immunitaire, ainsi qu’aider à réduire l’hypertension et le diabète. Marie Lambert-Chan

Sa durée

Pour être bénéfique, la sieste doit être de courte durée (de 15 à 20 minutes) ou s’inscrire dans un cycle complet du sommeil (90 minutes).

L’inertie du sommeil

Pour qui veut profiter des avantages de la sieste, il faut savoir qu’elle doit faire partie de nos habitudes. Les gens qui ne font pas la sieste régulièrement ont parfois du mal à respecter la durée recommandée. La prolonger au-delà de 90 minutes risque de nous rendre maussades au réveil.

[Celles et ceux qui font la sieste occasionnellement] vont avoir l’habitude de stresser et avoir de la difficulté à tomber dans un sommeil, puis ils vont tomber dans un sommeil tellement profond qu’ils vont se réveiller, on dit souvent un peu groggy. On appelle ça l’inertie du sommeil et ça peut durer très, très longtemps. Marie Lambert-Chan

Manquer de sommeil

Meeker Guerrier, qui a souvent travaillé très tôt le matin, sait ce qu’il en coûte de manquer de sommeil. S’il omet sa sieste, c’est sa patience qui en souffre. Il parle de trouver un équilibre avec la vie familiale, ce qui n’est pas toujours facile.

C’est comme de la dynamite ou de la poudre à canon. Ça peut être utile, mais ça peut tout faire péter dans tes journées. Meeker Guerrier

L’humoriste Jonathan Roberge a pour sa part payé le prix d’avoir mis de côté les siestes quand il travaillait à la radio, lui aussi, aux aurores.

Moi, ça a scrappé ma vie de famille, tout simplement. […] mon moral commençait à s’abîmer et mon anxiété revenait, mais je ne m’en rendais pas compte. J’étais en perte de sommeil tout le temps et je devais écrire un numéro par jour. Et là, je me suis retrouvé […] à ne plus me reconnaître. Je “tiltais” pour rien à la maison. Je levais le ton après ma blonde, les enfants. Jonathan Roberge

Pas n’importe quand

Donc, oui pour la sieste, mais pas n’importe comment, et pas n’importe quand, non plus! Le moment idéal pour ce moment de ressourcement : en début d’après-midi.

