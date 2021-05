Sur scène : regardez quatre concerts intimes enregistrés à la Place des Arts

Dans la série Sur scène, nous pouvons voir quatre concerts intimes captés sur les planches de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. On vous présente La Chicane, Louis-Jean Cormier, Éli Rose et Sarahmée Bédard, et Kaïn. Cette série vise à promouvoir le talent et la diversité musicale d’ici. Elle nous permet aussi de retrouver des artistes et d’en découvrir d'autres. C’est réussi!