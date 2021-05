Le potentiel sexuel des signes astrologiques, selon Élise Guilbault

L’été dernier à Bonsoir bonsoir!, la comédienne-chroniqueuse avait décortiqué les vraies raisons des ruptures amoureuses et s’était intéressée à la sexualité des célibataires en temps de pandémie. Elle s’emploie cette fois-ci à épargner du temps et des déceptions à celles et ceux qui recherchent l’âme sœur, en se penchant sur ce que les signes astrologiques révèlent de notre sexualité.