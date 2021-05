Des Artis de chez-nous

Après une année où la télé a été d’une grande importance parce que tout le monde devait passer beaucoup de temps à la maison, hier soir, ce sont les téléspectateurs et les téléspectatrices qui ont remercié symboliquement les artistes avec les prix Artis. La célébration de TVA a fait d’heureux gagnants et gagnantes pour ce qui est des émissions de Radio-Canada : Gildor Roy, Guy A Lepage, Jean-René Dufort, Sarah Jeanne Labrosse, Maude Guérin et Pier Luc Funk.