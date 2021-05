Une société bienveillante pour nos enfants : mode d’emploi

Projet de société

Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, était à l’émission Tout le monde en parle pour parler de son rapport.

Regarder l'entrevue :

Entrevue avec Régine Laurent

Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes, qu’est-ce que ça veut dire?

Une société bienveillante où tout le monde prend soin collectivement de nos enfants, où l’on fait de la prévention. Et ça veut dire aussi qu'on respecte les droits des enfants. Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Quatre principes de base pour respecter les droits de l’enfance ont été expliqués par madame Laurent lors de la présentation de son rapport :

Stabiliser l’enfant

Instaurer une permanence dans sa vie

Empêcher les problèmes d’attachement

Éviter que l’enfant développe des comportements incorrects

À voir :Entrevue avec Régine Laurent au Téléjournal

Partant de ces grandes lignes, nous avons sélectionné des chroniques et articles qui traitent de la famille et de l’enfance. Ceux-ci offrent quelques outils et pistes de solution pour s’impliquer encore plus et toujours mieux accompagner les enfants et les familles. Les bons conseils et l’information, c’est comme la bienveillance : il n’y en a jamais de trop dans la vie!

En matière d’éducation des enfants, tous les parents ont leur propre technique : Discuter, écouter l’enfant, marchander, punir ou ne pas punir... À l'émission On va se le dire, la psychoéducatrice Solène Bourque nous explique ce qu’est la parentalité positive et ce qu’elle implique.

Toujours sur le plateau de Sébastien Diaz, on discute du rôle des pères, qui ne se limite plus à assurer la sécurité de la famille : leur implication accrue vient avec une certaine pression sociale, mais aussi avec plus de liberté.

Un père et sa fille Photo : iStock/Fly View Productions

Cette présence imaginaire peut servir au développement de l'enfant. Il faut faire une distinction entre l’amitié imaginaire et la tendance de certaines personnes à se parler à elles-mêmes à l’âge adulte pour clarifier leurs pensées.

Ce rôle n'est pas toujours facile à jouer, mais il devrait être guidé par le bien-être de l'enfant.

À lire aussi : Protéger nos enfants avant de se rendre au cœur de la DPJ

Sur les plateformes de Radio-Canada, la Zone des parents regorge aussi de contenus éducatifs et de ressources pour aider les familles.