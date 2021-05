Lara Fabian et Lunou Zucchini chantent pour la fête des Mères

Le rôle de Lara Fabian à titre de directrice de Star académie a été apprécié, tant par le public que par les jeunes en compétition. La principale intéressée y a d’ailleurs fait ses propres découvertes :

Lunou Zucchini, finaliste de la compétition, est très heureuse de l’issue de l’aventure, et n’est pas du tout déçue de sa deuxième place (William Cloutier a remporté la finale).

Je suis super fière de William, et je pense que ça m’aurait mis une grosse pression de remporter cette grosse machine-là. […] J’ai l’impression que je peux plus prendre mon temps et réfléchir à ce que j’ai envie de faire et sortir du matériel qui va me ressembler et me plaire.

Lunou Zucchini