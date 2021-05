Catherine Souffront dans les méandres de la vie d’adulte et des familles recomposées

Nous avions envie de discuter avec des comédiennes et des comédiens au sujet de leur personnage, de l’univers de leur série, et peut-être même de potins de coulisses.

Justement, mon amour, dans le livre que je suis en train de lire, ils disent que le mieux, à cet âge-là, c’est de les aider à régler leur conflit pacifiquement. Tu sais, au lieu de faire preuve d’autoritarisme. Mylène Rancourt dans L’œil du cyclone

La vie de famille : de la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas (en principe…)

Jeune, étudiante en psychoéducation, Mylène Rancourt ressemble à une grande sœur enjouée et dynamique. Mais voilà, c’est plutôt le rôle délicat de la belle-mère d’une ado et de deux plus jeunes enfants qu’elle endosse dans la famille Gagnon-Despatie. Trouver sa place dans ce joyeux casse-tête n’est pas chose facile. Est-ce que le manuel de la parfaite belle-mère existe vraiment? Quoi dire, quoi faire, comment se comporter : Mylène semble avoir réponse à tout, et ça peut être bien agaçant. Entre bonne volonté, questionnements et rêves d’harmonie, Mylène se cherche. La comédienne Catherine Souffront prête ses traits à ce personnage qui nous fait parfois lever les yeux au ciel. Rencontre.

– Comment vous êtes-vous préparée à incarner Mylène? Quel a été le plus grand défi à relever?

J’ai surtout cherché à connecter avec le personnage. En quoi je lui ressemble? me suis-je demandé. Quels traits de ma personnalité puis-je emprunter afin de donner vie à ce personnage?

Il s’avère que Mylène et moi, nous avons BEAUCOUP en commun! Par exemple, je suis aussi une maniaque de la préparation. Je n’aime pas l’imprévu. J’ai donc simplement cherché à amplifier certains traits qui m'habitent déjà. Catherine Souffront

Le plus grand défi a été de m’imaginer belle-maman. Je ne l’ai jamais été et je n’ai pas d’enfant non plus. J’ai dû travailler ma créativité et laisser aller mon imagination afin de m’inventer une vie tout autre, celle de Mylène, qui est aussi une maman à sa façon.

– Si vous invitiez Mylène à un souper de famille, en quels termes la présenteriez-vous?

Mylène, c’est une fille bien organisée, voire une miette névrosée, pleine de bienveillance, généreuse et un peu intense!

– Le personnage de Mylène fait partie d’une famille recomposée. De quoi vous êtes-vous inspirée pour jouer un rôle avec des liens familiaux complexes?

Une famille recomposée, c’est une famille avant tout. Ce sont des êtres unis par l’amour et un désir d’évoluer ensemble en harmonie. Catherine Souffront

Et en ce sens, certes Mylène n’est pas liée par le sang, mais dans son cœur à elle, elle l’est tout autant! Et c’est sur ça que j’ai misé : l’authenticité de son amour pour chacun des membres de la famille, même Isa, qu’elle aime profondément et considère – étrangement peut-être – comme sa sœur.

Isabelle Gagnon et sa famille, série L'œil du cyclone Photo : KOTV

– Mylène a un avis sur tout. Dans la vraie vie, êtes-vous une femme curieuse qui cherche réponse à tout?

Je suis certainement une personne curieuse, oui! Mais, contrairement à Mylène, je crois savoir quand me taire (rires)! Déformation professionnelle peut-être, mais j’ai appris dans mon ancienne carrière d’avocate qu’il vaut mieux garder le silence si on ne connaît pas la réponse.

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter? Ou une anecdote à propos de vos complices?

Bien que dans l’émission, Jade et Mylène ne s’entendent pas très bien, dans la vraie vie, je m’entends super bien avec la talentueuse Emi Chicoine. Catherine Souffront

Lors du tournage, Emi chantait souvent la populaire chanson de Cardi B WAP, chanson qui, quoi qu’un vrai ver d’oreille, n’est pas la plus politiquement correcte (rires)! Enfin! Entre les scènes, on s’amusait régulièrement à tenter de reproduire la chorégraphie acrobatique de la vidéo.

Jade (Émi Chicoine) Photo : KOTV

Il y a aussi cette autre anecdote : c’était un vendredi en fin de journée, on filmait la scène où Isa et Éliane font les bagages de Jade en compagnie de Mylène. Entre deux prises, Christine [Beaulieu, interprète d’Isa], voulant s’asseoir un instant, décide de s’asseoir sur une boîte de déménagement en carton de Jade. Or… la boîte était vide! Christine est tombée fesses premières dans le fond de la boîte et le plateau au complet est parti à rire!

Isabelle (Christine Beaulieu) Photo : KOTV

Où voir L'œil du cyclone?

– La saison 1 est offerte sur ICI Tou.tv.

– Des vidéos exclusives sont à découvrir sur la page de l’émission.