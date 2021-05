« Le premier coming out qu'on fait, c'est à nous-même » – Debbie Lynch-White

Elle y parle de son cheminement et donne la parole à plusieurs personnalités artistiques – Pierre Lapointe, Roxane Bruneau, Simon Boulerice et Félix-Antoine Tremblay – ainsi qu’à d’autres personnes aux histoires plus émouvantes les unes que les autres.

C’est Debbie qui a eu l’idée de cette série. Elle a réalisé que le sujet n’avait pas été souvent abordé par les médias, du moins pas en profondeur. Les personnalités du web en parlent plus, ou parfois certaines vedettes l’abordent en entrevue, mais raconter des histoires de sortie du placard, et prendre le pouls des gens qui les entendent, c’est moins fréquent.

La comédienne a pour sa part révélé son homosexualité à 29 ans, donc il y a 6 ans. Elle explique que ça a été un chemin jalonné de deuils, d’insultes, de bienveillance et d’amour.

« Ça faisait longtemps que je me savais lesbienne, mais c'est un processus qui est super personnel. Au début de ma vingtaine, je le savais. J'ai eu un premier gros kick sur une fille, et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Après, mes histoires d’amour, c'était tellement la dernière chose dans ma liste de priorités : mon père était malade, il est décédé, je suis allée étudier en théâtre, j'ai fini l'école, j'avais ma carrière à construire... Mon orientation sexuelle, ce n'était pas une évidence pour moi. Le premier coming out qu'on fait, c'est à nous-même, et c'est à 29 ans que je me suis dit : Là, tu le fais pour toi! »

La comédienne, en plus de raconter des histoires émouvantes, reste pleine d’espoir pour les prochaines générations, car les sorties de placard se font 10 ans plus tôt de nos jours.