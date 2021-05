Marthe Laverdière, la jardinière au vocabulaire… fleuri!

Vous l’avez sûrement déjà vue à l'émission Entrée principale, où elle a pris son envol dans le monde de la télévision. Ou peut-être plus récemment à On va se le dire. Marthe Laverdière, cette horticultrice particulièrement sympathique, s'est fait connaître par des capsules YouTube. Mais c’est à l’émission Entrée principale qu’elle a commencé à faire de plus en plus d’apparitions pour des chroniques d’horticulture.