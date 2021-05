100 émissions pour les dragons

Près de 28 millions de dollars investis

Photo : Attraction

De la première saison à aujourd’hui, les montants investis ont grimpé en flèche. C’est donc près de 28 000 000 $ qui ont été investis au terme de ces 100 émissions. Cette année, on a fait une proposition de 1 million $, un record. Le plus petit montant, beaucoup moins impressionnant, a été 1 $. N’impressionne pas les dragons qui veut!

Trois fois plus de femmes en 10 ans

Photo : Attraction

De la saison un à la saison dix, le nombre de femmes a triplé, autant du côté des dragons que de celui des actionnaires présentant leur compagnie. L’équipe a su recruter des dragons de renom, et elle est particulièrement fière d’avoir reçu de plus en plus d’investisseuses au fil du temps. Au total, 560 entreprises ont fait une présentation devant les dragons!

La passion pour l’entrepreneuriat, de 7 à 77 ans (presque)!

Photo : Attraction

De 11 à 87 ans, en fait! Des personnes de toutes les générations sont venues présenter leurs produits. Gisèle Berger, une dame de 87 ans qui a présenté un dictionnaire pour les fans de mots cachés, est l'entrepreneuse la plus âgée s'étant présentée devant les dragons. On se souvient du plus jeune entrepreneur, alors âgé de 11 ans : Emile Gariepy, un maraîcher qui cultive des citrouilles qui ne cesse de voir son entreprise évoluer. À l'occasion des 10 ans de l’émission, le 14 juin, l’équipe de Dans l'œil du dragon présentera d'ailleurs un reportage sur cet adolescent à l’avenir toujours aussi prometteur.

Photo : Attraction/yanick macdonald photographe

De grands dragons

Photo : Attractions images/Yanick Macdonald Photographe

Une dernière observation intéressante : Serge Beauchemin est le dragon ayant participé au plus grand nombre d'émissions – 58 –, suivi de près par Danièle Henkel – avec 53 enregistrements au compteur. Ce sont des personnes qui ont à cœur le sort de la relève en entrepreneuriat au Québec.

100 émissions sont passées, et on souhaite aux dragons encore autant de succès, de belles histoires et d'implication pour les émissions à venir!

Avec la collaboration de Sara Cassurel