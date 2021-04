District 31 une semaine plus tard : réactions et infos pertinentes (ou pas!)

Si vous n’avez pas vu le dernier épisode de la cinquième saison de District 31, il n’est pas conseillé de lire ce texte.

Revenons à ce qui nous intéresse le plus : les nombreuses portes ouvertes par Luc Dionne lors de cet épisode final. Après plusieurs nuits d’insomnie (nous exagérons à peine) à penser au grand retour de Miss BBQ et de Yanick Dubeau ainsi qu’aux autres intrigues laissées en suspens, nous nous creusons toujours autant la tête pour trouver des réponses à nos questions sur ce que nous réserve la prochaine saison de District 31.

Bien que nous attendons toujours un retour de la part de Da-Xia pour savoir si elle est en mesure de pirater l’ordinateur de Luc Dionne afin de nous révéler la suite de la saga policière, nous avons eu l’idée de vous faire part de quelques réactions trouvées sur le web et d’autres informations sur la série qui sauront agrémenter vos prochains 5 à 7 en visioconférence.

« Attachez votre tuque avec de la broche, s’il te plaît! », comme dirait le bon Bruno Gagné.

Bien entendu, les fans de l’émission ont assailli les médias sociaux pour donner leurs impressions de la finale et leurs prédictions pour la suite de leur série policière favorite.

Voici quelques-unes des réactions qui ont retenu notre attention sur les médias sociaux.

D’abord, si vous suivez l’actualité liée à la série, vous savez que Fabienne Larouche, script-éditrice et coproductrice de District 31, avait demandé aux gens de se filmer lors des derniers instants de la finale. Eh bien la vidéo rassemblant les réactions du public est loin d’être décevante.

Voici le lien pour la visionner, si vous ne l’avez toujours pas vue.

Entre deux publications sur les enjeux liés à la COVID-19, le docteur Alain Vadeboncoeur a publié ce séparés à la naissance des plus justes :

Le journaliste Marc-André Lemieux était bouche bée après avoir vu les derniers instants de l’épisode. Bouche bée comme qui?

Moi et Bruno à la fin du dernier épisode de #District31 . Même combat. #District31FINALE pic.twitter.com/ms1DEVXlcx

Après la diffusion du 600e épisode, le coproducteur Michel Trudeau y est allé de cette prédiction, qui a de bonnes chances de se réaliser selon nous :

Ferez-vous partie de ces 5 %?

Pour alimenter vos discussions dans la file d’attente de la clinique de vaccination, voici quelques infos sur District 31 qui risquent de vous étonner :

Plus d’une semaine devant votre télé : Il vous faudra 12 600 minutes si vous souhaitez vous retaper la série entière de 600 épisodes en attendant le début de la sixième saison. Cela équivaut à 210 heures, soit 8 jours et 18 heures sans arrêt. Nous vous conseillons tout de même de faire des pauses essentielles pour dormir et aller au petit coin. À moins de vouloir recréer la récente expérience vécue par Jean Brière.

Des prix Gémeaux à la tonne : La production et les interprètes de l’émission ont récolté pas moins de neuf statuettes dans les catégories principales des trois derniers galas des prix Gémeaux. Michel Charette, Vincent-Guillaume Otis, Hélène Bourgeois Leclerc et Patrice Godin ont été récompensés pour l’excellence de leur jeu dans la série. L’émission a également remporté le prix Gémeaux dans la catégorie du prix du public Fonds Cogeco au cours des trois dernières années. Ça, c’est sans compter les nombreuses mentions récoltées par l’équipe de District 31 lors des autres soirées de gala, dont le gala Artis et celui des Zapettes d’or. Ça en fait, du trophée!

Un public insatiable : La série policière attire environ1,7 million de personnes par soir, un chiffre très impressionnant en 2021! Sur Facebook, les trois groupes les plus importants rassemblant les fans de District 31 comptent respectivement 87 000, 74 000 et 31 000 personnes. À quand un festival District 31 (quand la pandémie sera chose du passé, bien sûr)?

Une rage meurtrière : Patrick Bissonnette a détruit pas un, pas deux, mais trois accessoires électriques de la station du 31 dans ses élans de rage. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux proches du séchoir à mains, de la télévision et de l’imprimante qui ont été victimes du sergent.