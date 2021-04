Justin Trudeau en 8 citations

Voici quelques-uns des sujets dont il a été question :

La suspension des vols en provenance de l’Inde et du Pakistan pendant 30 jours :

On a pris des mesures, il y a plus d’un an, extrêmement fortes au niveau des frontières, pour réduire au maximum l’importation du virus. Et on a continué d’ajouter des mesures au fur et à mesure. On l’a fait pour l’Angleterre autour de Noël, on a ajouté des tests de dépistage obligatoires avant le départ et à l’arrivée. On renforce encore plus la quarantaine obligatoire. On va continuer de faire ce qu’il est nécessaire pour garder les gens en sécurité. Justin Trudeau

Les gens qui évitent la quarantaine de trois nuits à l’hôtel en atterrissant aux États-Unis avant d’entrer au Canada par voie terrestre :

Ils ne contournent pas la quarantaine obligatoire de deux semaines. Ça, c’est toujours en place, et d’ailleurs, quand tu passes à Lacolle, même en taxi ou en limousine, tu dois te faire tester et tu dois présenter un test négatif [qui a été fait dans les] 72 heures. Il y a encore énormément de mesures, et on va continuer à en ajouter [si] nécessaire. Mais non, il n’y a personne qui a un passe-droit. On a des systèmes en place qui fonctionnent. Justin Trudeau

Son utilisation des noms scientifiques des variants au lieu de dire, par exemple, le variant indien ou le variant brésilien :

Les variants qui ont d’abord été détectés en Inde, en Angleterre, en Afrique du Sud ou au Brésil sont rendus un peu partout dans le monde maintenant, alors d’associer ça à une place qui [n’est peut-être pas] la place où ça a commencé, c’est un peu injuste et ça mène à des stéréotypes. On a trop vécu de haine contre les Asiatiques, par exemple, depuis le début de cette pandémie, qu’il faut chercher des moyens de ne pas blâmer une personne ou une autre. Justin Trudeau

L’entente entre le Canada et la pharmaceutique Pfizer au sujet de l’achat de plus de 100 millions de doses de rappel du vaccin pour 2022, 2023 et 2024 :

J’espère qu’on n’en aura pas besoin, de ces doses-là en 2022, 2023 et 2024. Mais si on en a besoin et qu’on ne les a pas achetées, là, ça irait mal pour tout le monde. Justin Trudeau

La mise sur pied d’un programme canadien de garderie et la compensation sans conditions qui serait versée au Québec :

Pas mal sans conditions, oui. On reconnaît et on s’inspire du fait que le Québec a établi un système de garderies qui fonctionne pour les familles, qui fonctionne pour l’économie, qui fonctionne très bien, et on va s’assurer que les autres provinces fassent de même. Ce n’est pas le gouvernement fédéral qui va dire à Québec comment dépenser sur les garderies ou les familles. Le Québec a très bien démontré qu’il est capable de faire les choix appropriés. Justin Trudeau

Le budget Freeland, qui prévoit un déficit de 260 milliards sur 3 ans :

L’important, c’est de s’assurer qu’on est là pour appuyer les travailleurs, les familles, les aînés à passer à travers, qu’on soit là pour appuyer les petites entreprises, qu’on soit là pour lancer une économie avec des bons emplois, des emplois verts, de l’innovation. Tout ça serait plus difficile si on n’était pas là pour investir maintenant. […] Ça coûterait bien plus cher si on en faisait moins maintenant parce que ça prendrait bien plus longtemps pour reprendre la pleine croissance économique. Justin Trudeau

Le pétrole de l’Alberta, qui fait ombrage au plan environnemental du Canada :

Il y a énormément de gens au Québec et partout dans le monde qui utilisent encore du pétrole tous les jours. On n’est pas rendu complètement aux voitures électriques, aux autobus électriques, aux camions électriques. On a du travail à faire, mais entre-temps, on est en train d’investir pour décarboniser le plus possible, pour investir dans les nouvelles technologies comme Lion Électrique, qui fait des camions et des autobus scolaires à Saint-Jérôme qui sont entièrement électriques. Justin Trudeau

Les discussions entre le Canada et la Chine pour obtenir la libération et le rapatriement des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, détenus depuis décembre 2018 :

Il y a des discussions depuis des années. On est en contact constant, pas seulement avec les autorités chinoises, mais aussi avec nos alliés à travers le monde. […] Mais c’est un moment où le monde est en train de se rassembler pour dire : Écoutez, cette diplomatie coercitive que la Chine est en train d’utiliser, ce n’est pas bon pour le Canada, mais ce n’est pas bon pour [personne], incluant la Chine.C’est en train de leur faire mal dans leur désir d’avoir de bonnes relations avec tout le monde. On va continuer de mettre énormément de pression, et on va ramener ces deux Michael au Canada. Justin Trudeau

