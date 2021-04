Protéger nos enfants avant de se rendre Au cœur de la DPJ

Une responsabilité collective

Cette plongée au cœur du système de la DPJ est essentielle pour mieux comprendre le rôle de ces travailleuses et travailleurs ainsi que pour mettre en lumière le fait que tout le monde dans la société peut faire preuve de bienveillance envers les enfants et les familles qui les entourent et les aider, qu’il s’agisse de gens du voisinage, de proches ou de collègues.

Renforcer le filet social

Dans une entrevue accordée à Pénélope McQuade récemment, Myriam, une jeune intervenante que l’on peut suivre dans la série, réitère le fait qu’il est primordial de faire preuve de proactivité dans les environnements immédiats, comme les garderies, les écoles, le voisinage, etc. pour déceler et prévenir les cas d’enfants en détresse et d’abus. Afin d’éviter que les cas d’enfants et de parents se retrouvent entre les mains de cette dernière ressource qu’est la DPJ.

Je souhaite vraiment (à la suite des recommandations, attendues le 30 avril 2021, du rapport de la commission Laurent) qu'on renforce le filet social autour des enfants [...], les services de première ligne (CLSC, les services dans les écoles, les organismes communautaires, etc.) pour qu’on vienne en aide à ces familles plus tôt qu'au moment où ils doivent se rendre à un signalement et que la DPJ doit s'impliquer. Ce que je souhaite, c’est qu’on renforce la première ligne et que les services soient offerts plus rapidement aux familles qui sont dans le besoin pour éviter qu’elles se rendent en protection de la jeunesse [qui, précise-t-elle, est une ressource de dernière ligne]. Myriam, intervenante responsable de l’application des mesures à la DPJ

Poursuivre la discussion pour mieux comprendre les défis

Cette série très touchante et humaine a d’abord été présentée à RDI. Chaque émission était suivie d’une spéciale animée par Anne-Marie Dussault : 24-60 grand angle DPJ. Pendant 30 minutes, l’animatrice s’entretenait avec des spécialistes, des enfants de la DPJ, des psychologues, des ministres... pour répondre aux questions que soulève chacune des émissions de la série Au cœur de la DPJ.

Une campagne de sensibilisation sur le sort des enfants vulnérables est actuellement en cours à la télévision et sur Internet : Être bienveillant pour protéger les enfants, des messages qui rappellent qu’il est très important (encore plus en ces temps d’isolement lié à la pandémie) de faire preuve de bienveillance, de porter attention aux enfants et d’être disponible pour ceux et celles que nous côtoyons.

Aide et ressources du Gouvernement du Québec :

Info-Social 811 Service de consultation téléphonique psychosociale : Info-Social 811 Tel-jeunes 1 800 263-2266

Tel-jeunes LigneParents 1 800 361-5085

LigneParents Ligne provinciale d’intervention téléphonique en prévention du suicide https://www.aqps.info/

1 866 APPELLE (277-3553) SOS violence conjugale Ligne d’information gratuite, anonyme et confidentielle 24/7 pour les victimes de violence conjugale ou pour les proches.

1 800 363‑9010

SOS violence conjugale.ca

