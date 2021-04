Procrastinez-vous?

À On va se le dire, Sébastien Diaz, Manal Drissi, Pier-Luc Funk, Félix-Antoine Tremblay, Vanessa Pilon et Hassoun Camara se sont confiés sur le sujet en compagnie de la psychologue Stéphanie Léonard.

Qu’est-ce qu’on remet à plus tard?

La psychologue Stéphanie Léonard identifie trois domaines où les gens procrastinent :

1. La sphère travail/études

2. Les tâches du quotidien

3. Le domaine médical

Pourquoi procrastine-t-on?

Pour réussir à sortir de ce piège, il faut comprendre pourquoi on procrastine. Pour certaines personnes, c’est par perfectionnisme. Leurs exigences sont si difficiles à combler qu’elles leur causent de l’anxiété. Elles repoussent donc le plus possible le moment de passer à l’action.

Pour d’autres personnes, c’est un problème avec l’engagement, avec les obligations, ou tout simplement parce qu’elles sont désorganisées.

Remplir ses obligations à minuit moins une

Des gens disent travailler efficacement quand l’échéance est proche, que l’adrénaline qui les anime les aide à mieux produire. La Dre Léonard émet des doutes sur cette façon de travailler.

Ce qu’on a remarqué, c’est que ces gens-là produisent, mais ils vivent plus d’anxiété et de stress dans les journées qui suivent parce que c’est épuisant d’être sur l’adrénaline comme ça. Alors moi, je vous dirais que ce n’est pas tant efficace, ce système-là. Dre Stéphanie Léonard

Des trucs pour moins procrastiner

Le comédien Félix-Antoine Tremblay, qui se dit stressé par les listes de choses à faire, a retenu ceci :

J’ai lu que toutes les choses qui prennent moins de deux minutes, il faut que tu les fasses tout de suite. Félix-Antoine Tremblay

Quant à Pier-Luc Funk, il règle en partie le problème en ayant recours à des spécialistes :

Tout ce qui a une conséquence à la procrastination, je le mets dans les mains de quelqu’un d’autre. Je me garde juste la procrastination qui n’a aucun effet négatif. Les impôts, ces affaires-là, je confie ça à des professionnels. Pier-Luc Funk

Le comédien Pier-Luc Funk Photo : Avanti Groupe/Karine Dufour

Des solutions efficaces

Stéphanie Léonard rappelle que changer ce comportement demande de l’entraînement. Elle suggère quelques pratiques à adopter :

– Faire une liste avec un ordre de priorité

– Diviser chaque grande tâche en plusieurs petits objectifs

– Avoir recours au renforcement positif, comme s’accorder une récompense une fois la tâche accomplie

– Demander de l’aide

On va se le dire, du lundi au jeudi à 16 h, jusqu’au 22 avril

Regarder la chronique :