La finale de District 31 en 10 questions

Alerte divulgâcheur!

Si vous n’avez pas vu le dernier épisode de District 31, il n’est pas conseillé de lire ce texte.

Les comédiens lors de l'enregistrement de la finale Photo : Aetios

Que s'est-il passé?

Bien sûr, l’affaire du juge Pelland se conclut, il y a des morts, et des personnages disparus font leur retour, mais plusieurs questions surgissent dans notre tête. Nous devrons en laisser certaines en suspens en attendant de fouiller dans les épisodes des dernières années ou de consulter notre entourage qui connait les intrigues sur le bout des doigts. Et le seul moyen de répondre aux autres sera de patienter jusqu’à l’automne (parce que, oui, il y aura une sixième saison).

Jean Brière lors de son enlèvement. Photo : Aetios

Retour sur la dernière semaine :

1 - Pourquoi les services secrets n’ont-ils pas tué Jean Brière? Ce dernier est journaliste et a indéniablement vu les manigances. S’il est intègre, il ne pourra pas passer cela sous silence.

C'est un carnage Daniel, une exécution en règle! Patrick Bissonnette au commandant Chiasson

2 - Pourquoi Patricia Ledoux porte-t-elle une ceinture de dynamite pour enlever Jean Brière? Nous savons qu'elle avait l'intention de mourir après cette saga, mais était-ce vraiment nécessaire?

3 - Est-ce que Noélie va devenir agente double? Nous avons pu constater son intérêt lorsque Poupou a évoqué la question avec elle. On a aussi beaucoup parlé de son désir d’avoir un enfant avec Patrick. La famille ou le travail? Ce dilemme pourrait en faire une intrigue intéressante.

4 - Pourquoi Jean Brière ne se tait-il pas quand il découvre que son ravisseur est Vincent Lemaire? Ça semble le mettre dans le trouble inutilement.

5 - Quelle mouche a piqué Bruno, lui qui s’est mis à être drôlement arrogant avec Véronique Lenoir? On comprend qu’il le fait pour se ranger du côté de Noélie, mais l’avocate qui le représente habituellement ne devrait pas recevoir ce type de commentaires.

6 - Amélie Bérubé, alias Miss BBQ, veut-elle venger son cher Laurent Cloutier ou son amie Virginie Francoeur? Pourquoi est-elle de retour de son île paradisiaque? Ça faisait quand même depuis 2019 qu’on ne l’avait pas vue.

7 - D'où cette intervention au salon de massage vient-elle? On a assurément voulu préparer une intrigue concernant André pour la prochaine saison (ou préparer son départ, qui sait?). Sera-t-il victime de chantage?

8 - Est-ce que Stéphane Pouliot aura des problèmes après avoir tiré sur le jeune revendeur de drogues? On se doute bien que cette intrigue a servi à ajouter un peu de stress à notre visionnement. En voyant le visage de Noélie, on a bien cru que c’était la fin pour Poupou!

9 - Qu'adviendra t-il de l’enregistrement de Patrick Bissonnette et du commandant Chiasson? Il semble bien que Mélissa Corbeil et la journaliste Adèle Rancourt pourront s’en donner à cœur joie à l’automne, et que cette intrigue est loin d’être terminée.

Mais surtout...

10 - Yanick Dubeau! Il est en liberté? Personne n’était au courant? Pourquoi Bruno reste-t-il figé devant lui au lieu de l'interpeller? Est-il agent double? A-t-il un clone? Un jumeau? Quel mystère!

District 31 sera de retour pour une sixième saison à l'automne 2021. L'auteur Luc Dionne se remettra à l'écriture en juin.

En collaboration avec Philippe Côté-Giguère, Charles-Alexandre Théorêt et Catherine Bélanger.