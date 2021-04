Quand Stéphane Jacques se mue en une femme aimante, forte et inspirante

Nous avions envie de discuter avec des comédiennes et des comédiens au sujet de leur personnage, de l’univers de leur série et peut-être même de potins de coulisses.

Ce que je veux te dire, c’est merci... d’être partie. Ça m’a sortie de la rue, puis ça m’a donné une famille. Pour ça, je te serai éternellement reconnaissante. Suzanne (Suzon) Mercier à Anémone dans Une autre histoire

Suzon (Stéphane Jacques) Photo : Une autre histoire - Radio-Canada

Briser l’armure corporelle qu’on n’a pas choisie et devenir enfin soi-même

Suzanne Mercier, dite Suzon dans la série Une autre histoire, est une femme transgenre depuis la fin de son adolescence. Sa dysphorie du genre lui a apporté son lot d’inquiétudes et de questionnements, et l’a fait se heurter à des barrières d’incompréhension. Aujourd’hui, Suzon a trouvé sa place et s’est fait un petit nid douillet auprès des enfants d’Anémone (Marina Orsini). Bienveillante et à l’écoute, elle distribue l’amour et la compassion dont elle n’a pas toujours bénéficié. Le comédien Stéphane Jacques incarne ce personnage bouleversant par sa pudeur et sa tendresse. Rencontre.

– Comment vous êtes-vous préparé à incarner Suzon? Avez-vous recueilli des conseils auprès de la communauté transgenre?

Oui, j’ai consulté plusieurs personnes du milieu LGBTQ2S+. Une femme transgenre en particulier a été très généreuse à mon égard, Katrina. Elle m’a raconté tout ce par quoi elle est passée. Beaucoup de souffrance, de changements, et de libération pour finir. Une belle histoire. J’espère faire connaître davantage cette réalité aux téléspectateurs.

– Suzon est une femme très orientée vers la famille. Vous êtes-vous inspiré de vos relations avec des proches pour porter tout cet amour au petit écran?

Oh oui! Ma mère est mon inspiration, une femme aimante, généreuse et qui, malgré toutes les épreuves, est restée une femme droite et positive. En plus, avec ma perruque, je lui ressemble, c’est drôle. Stéphane Jacques

Suzon et Jean-Olivier Photo : Sphère Média

– Si vous invitiez Suzon à un souper de famille, en quels termes la présenteriez-vous?

Je vous présente une femme d’exception. Une femme forte, droite qui donne sans compter, et surtout, qui ne juge jamais. Pour elle, nous sommes toutes et tous égaux.

Nous méritons toutes et tous d’aimer et d’être aimés. Stéphane Jacques

– Est-ce que le fait d’incarner un personnage qui s’est relevé et reconstruit après avoir eu une vie difficile contribue à changer la façon dont vous voyez le monde?

On est souvent prompt à juger, à exclure. On ne sait pas ce qui a construit les gens qu’on rencontre. Suzon donne une chance à tout le monde.

Peu importe ce qu’on traverse, il y a un après. Il faut croire aux jours meilleurs. Stéphane Jacques

Anémone Leduc/Manon Bouchard Photo : Sphère Média Plus/Radio-Canada

– Avez-vous un secret de plateau ou une anecdote à propos de vos complices à nous raconter?

Je tourne beaucoup avec Debby Lynch-White, c’est une des filles les plus drôles que j’ai rencontrées, elle est toujours de bonne humeur et d’une grande générosité. Le seul problème : les fous rires!

Caroline Blanchette Photo : Sphère Média Plus/Radio-Canada

Suzon et Caroline Photo : Datsit Sphère