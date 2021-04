Le fléau de la pornographie juvénile

Portrait de la situation

Il y a eu une augmentation des plaintes. Y a-t-il plus de crimes, plus de gens en ligne, de meilleurs outils de détection? La pandémie y contribue. Les enfants sont à la maison avec un accès Internet; les prédateurs également. Les outils de détection sont aussi plus performants. L’expert-criminologue Francis Fortin dit qu’il n’y a jamais eu de baisse pour ce genre de crime depuis qu’il travaille sur ce sujet, c'est-à-dire 20 ans.

Lorsqu’on parle de pornographie juvénile, Mélodie Leclerc dit que les fichiers en ligne (photos, vidéos) qu’elle voit passer ont pour cible des enfants de 12 ans et moins, et qu’on y voit de tout. Elle garde le cap en étant bien entourée par toute une équipe, et également parce que c’est une façon de redonner une voix aux victimes.

Il faut continuer de se battre. Il y a un mouvement populaire qui veut en apprendre plus sur ce phénomène, dont on ne parle pas assez parce que c'est hideux. Le fait que je sois ici ce soir, le fait d’entendre parler de ses sujets dans les médias, pour moi, c'est une façon de redonner une voix à ces victimes. [...] Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il n'y aura plus de partage de ces vidéos-là? J'ai envie de rêver grand et de vous dire oui. J'ai envie de me permettre d'y croire. Mélodie Leclerc, sergente-détective du SPVM

Qui sont les abuseurs?

La majorité des cyberprédateurs qui sont arrêtés sont des hommes, issus de toutes les classes sociales, et même des adolescents.

Des hommes d'affaires, des pères de famille, des gens qui ont réussi dans la vie, des étudiants à l'Université, des adolescents [...]; c'est monsieur Tout-le-Monde. Dans l'unité pour laquelle je travaille, la moyenne d'âge des gens qu'on arrête tourne autour de 35 à 40 ans, donc on est loin de l'image de l'homme reclus et lugubre qui vit dans un endroit miteux et qui ne parle à personne, ce n'est pas ça. Mélodie Leclerc, sergente-détective du SPVM

Sensibiliser et protéger les enfants

Mélodie Leclerc explique qu’il faut mieux encadrer les enfants qui vont en ligne, comme nous les accompagnons pour jouer au parc. Il faut être là et il faut connaître les plateformes sur lesquelles les jeunes vont. La sergente-détective conseille aussi de travailler l’esprit critique des enfants : leur apprendre à écouter leur voix intérieure qui dit qu’il y a un danger. Ne pas envoyer de photos à des gens inconnus. Avoir un dialogue ouvert et les encourager à parler en cas de doute.

Ressource SPVM Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation, un écrit, un enregistrement ou tout autre document pourrait constituer de la pornographie juvénile se doit de communiquer les renseignements dont elle dispose à la police afin de protéger les enfants et adolescents. Elle peut aussi faire un signalement de manière anonyme à Cyberaide.ca.

