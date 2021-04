Le syndrome de l’imposteur

Qui n’a jamais ressenti le fameux syndrome de l’imposteur? Sur le plateau d’On va se le dire, tout le monde y a déjà fait face. Sébastien Diaz, Anik Jean, Maxim Martin, Francis Reddy et Vanessa Destiné prennent part à la discussion, enrichie des commentaires éclairés du psychologue Nicolas Chevrier.

Les personnes qui en souffrent ont souvent des attentes et des objectifs très, très élevés, et même des modèles avec qui elles comparent leurs performances.

Le psychologue donne en exemple un jeune comédien qui aurait pour modèle Rémy Girard, et qui exigerait de lui-même, dès ses premières prestations, d’être du même calibre que le comédien d’expérience.

On va se comparer à ces modèles-là, donc assez rapidement, on va avoir ce problème-là où on va voir un très grand décalage entre les attentes qu’on va avoir par rapport à notre propre performance. Et pourtant, quand on consulte les gens autour de nous, ils disent : “C’est excellent! Bon travail! Bravo!”

Dr Nicolas Chevrier