L'offre la plus généreuse de l'histoire des dragons!

Michael Jean, le cofondateur et PDG de cette entreprise pionnière de la bière sans alcool du Québec, a constaté qu'il y avait un vaste marché pour ce type de produit en 2015, soit deux ans après l'ouverture de sa microbrasserie. Et il a vu juste : cette dernière est passée de 300 000 $ à 5 millions de dollars de chiffre d'affaires en quatre ans! Ça a été la meilleure décision de notre vie. L’entreprise détient maintenant 11 % des parts de marché des boissons sans alcool de la Belle Province, avec 1500 points de vente au Québec et 130 en Ontario.

Notre rêve : vendre notre bière sur tous les continents et avoir l'usine touristique la plus visitée au Canada. Michael Jean

Les propriétaires de la microbrasserie demandent : 500 000 $ pour 10 % de l’entreprise

Grâce à la bonne santé de son entreprise et à la vitesse à laquelle les ventes ont augmenté, (taux de croissance de 30 à 40 % par année), les dragons se sont enflammés et M. Jean s'est vu proposer deux offres incroyables!

Quels dragons? Combien? Nicolas Duvernois offre 1 million de dollars pour 20 %

pour Georges Karam offre 500 000 $ pour 10 % (ce que l'entrepreneur demandait)

Moi, je vais être le premier à foncer : je sais ce que je peux apporter, je comprends exactement ta réalité. Nicolas Duvernois

Sans tout dévoiler, disons qu’il n’y a pas eu beaucoup d'hésitations avant de conclure le marché! L’homme derrière les bières BockAle s’apprête à prendre ce qui pourrait être la deuxième meilleure décision de sa vie!

Regarder la vidéo

Microbrasserie Le Bockale

Dans l'œil du dragon, lundi 20 h