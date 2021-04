Ginette Reno chante en prolongation à son propre En direct de l’univers

Le public a eu droit à deux chansons supplémentaires, arrangées par le directeur musical Jean-Benoit Lasanté. Il a choisi la chanson Ain’t No Mountain High Enough pour résumer la saison qu’on vient de passer, à distance, sans public en studio, bien que ce dernier ait été ô combien présent dans les salons.

En direct de l'univers de Ginette Reno Photo : Attraction Image

Puis comme il était impossible pour Ginette Reno d’assister à un spectacle sans chanter, elle a pris le micro pour interpréter sa pièce Tu es là.

Bruno Pelletier chante pour Ginette Reno. Photo : Attraction Image

C’est l'une des rares émissions d’En direct de l’univers qu’on peut revoir en ligne, pour notre plus grand plaisir. On y entend en effet beaucoup de belles voix : Sylvain Cossette, Judi Richards, France Castel, Johanne Blouin, Bruno Pelletier, Judith Bérard, Mario Pelchat et Diane Tell.

En direct de l'univers de Ginette Reno Photo : Attraction Image

France Beaudoin a annoncé que l’émission sera de retour l’an prochain pour une treizième saison.

