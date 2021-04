Regardez Kent Nagano et l’OSM, les retrouvailles

Pour Kent Nagano, les liens amicaux n’ont jamais été aussi importants qu’en cette période de pandémie. C’est pourquoi il a réuni pour ce concert Mendelssohn et Schumann, deux compositeurs romantiques allemands unis par une admiration réciproque et de profonds liens d’amitié.

Un programme envoûtant et inspirant

Le programme comprend donc l’ouverture Les Hébrides, op. 26, de Mendelssohn, et la Symphonie no 2, en do majeur, op. 61, de Schumann, dont Mendelssohn a dirigé la création en 1846.

Après l'ouverture Les Hébrides, où Mendelssohn dépeint avec fougue et lyrisme ses souvenirs des îles écossaises, on nous transportera dans l'âme visionnaire de Schumann à travers sa Symphonie no 2, oscillant entre résignation et joie. La musicologue Brigitte François-Sappey la qualifie de grande symphonie-drame .

Kent Nagano Photo : OSM

