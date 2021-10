Quand Evelyne Brochu sort de son cocon pour devenir papillon

J’essaye de dire plus ce que je pense. Je travaille là-dessus avec ma travailleuse sociale. Isabelle Desbiens dans Trop

Isabelle (Evelyne Brochu) Photo : Datsit Studios

Le tourbillon de la vie et l’affirmation de soi

Isabelle Desbiens est une femme de cœur bourrée de talent qui a du mal à trouver sa place et à tirer la couverture à elle. Malmenée au travail, tiraillée dans ses relations amoureuses, elle voit son quotidien être souvent chamboulé par Anaïs, sa sœur cadette atteinte de troubles bipolaires. Entre certitudes bousculées, peurs à surmonter et amours retrouvées, Isabelle parvient à prendre sa vie à bras le corps et à s’affirmer pleinement. La comédienne et chanteuse Evelyne Brochu prête ses traits à ce personnage attachant. Rencontre.

On évolue. Tout le monde évolue. Isabelle Desbiens dans Trop

Isabelle (Évelyne Brochu) et Anaïs (Virginie Fortin) Photo : Radio-Canada

– Comment vous êtes-vous préparée à incarner Isabelle? Quel a été le plus grand défi à relever? Je crois que pour ce type de personnage, qui est somme toute près de soi, j’aime simplement penser que j’amplifie des côtés de moi, je les fais vibrer un peu plus fort. Pour Isabelle, il y a quelque chose de jovial et d’aimant, un côté maladroit qui oublie et qui s’oublie. Ce sont des zones que je connais, j’avais juste à appuyer l’archet sur des cordes qui sont déjà là.

– Si vous invitiez Isabelle à un souper de famille, en quels termes la présenteriez-vous? Je dirais qu’elle est gentille et sympathique. On dit souvent ça des gens, mais ce sont en fait de grandes qualités pas banales. Selon moi, on utilise souvent le mot gentil presque comme si on disait bonasse , alors que c’est l’inverse, il faut être très brillant pour être doux et joyeux. Alors voilà, je dirais qu’elle est gentille, douce, joyeuse, sympathique et brillante.

– Le lien entre Isabelle et sa sœur, Anaïs (Virginie Fortin), devient de plus en plus tissé serré au fil de la série. De quoi vous êtes-vous inspirée pour composer un rôle avec des liens familiaux forts?

Je crois que cette sororité, cette solidarité féminine, ce lien qui perdure dans la vie et nous rend plus fortes, toutes les femmes, ou certainement une majorité, en vivent un. Evelyne Brochu

C’est facile d’aller se brancher là-dessus, car pour moi, c’est une force qui me porte au quotidien.

Anaïs (Virginie Fortin) et Isabelle (Evelyne Brochu) Photo : Radio-Canada

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter? Ou une anecdote à propos de vos complices?

Mon plus gros fun sur ce plateau, c’est de danser avec Virginie. Evelyne Brochu

Dès qu’on entendait la moindre toune, qu’on en chantait une, on se mettait à faire des danses ben lousses ben drôles. Un pur bonheur au quotidien. Ah, et Virginie est la reine des harmonies, et c’est un vrai juke box, donc chanter aussi était un plaisir de tous les instants.

– L’ultime épisode de Trop sera diffusé le 29 mars. Comment dites-vous adieu à votre personnage? Moi, j’ai la nostalgie facile et les au revoir douloureux, alors ce qui m’aide à dire adieu au personnage, c’est de ne pas avoir à dire adieu à la gang, qui va rester dans ma vie pour longtemps, je l’espère!

Les comédiens et comédiennes de Trop Photo : Sphère Média Plus