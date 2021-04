Tomate, piment, maïs et arachides, des aliments riches en histoire

Dans chaque épisode, Boucar Diouf montre à quel point ces aliments tissent des liens entre les nations, entre les gens. L’être humain est partout dans chaque épisode. On apprend beaucoup tout en se laissant émouvoir.

La tomate

Pour raconter la tomate, Boucar part du marché Jean-Talon, où il achète une grande quantité du fameux fruit. Il discute avec Lino Birri, marchand, et sa fille Lisa, puis s’en va ensuite dans leur famille pour y faire les traditionnelles conserves de tomate.

Tomates Photo : Radio-Canada

La tomate a eu une vie difficile, et l’on ne se doute pas à quel point elle a voyagé, de l'Amérique à l'Europe. Dans cet épisode, Boucar parle de la communication entre les plants de tomate avec Albert Mondor, horticulteur et biologiste; de la protection de ce fruit avec le journaliste français Jean-Batiste Mallet; et de la tomate à travers le monde avec Michel Lachaume, président de l'Association internationale de tomaphilie.

Manger : la tomate

L’arachide

Pour l’arachide, Boucar raconte qu’il a déjà essayé de cultiver au Québec la variété d’arachides que son père faisait pousser au Sénégal, et cela a été un fiasco total. Il demande donc l’aide d’Edem Amegbo, un producteur maraîcher d’origines togolaises installé à East Farnham.

La semaine, on allait à l'école, et la fin de semaine, au lieu de se reposer, on allait dans les champs… et ça ne te donnait pas envie de rester dans les champs. Mon père me disait, tu vois, Boucar, si tu échoues à l'école, c'est cette galère des champs qui t'attend pour le reste de ta vie. Je trouvais ça tellement éprouvant comme culture. Boucar Diouf

Dans la série «Manger», Boucar Diouf se donne le défi de cultiver l’arachide au Québec avec le producteur maraîcher Edem Amegbo. Photo : Radio-Canada

Boucar poursuit sa quête d'informations et parle des origines de l'arachide avec Claude Chapdelaine, professeur émérite d'anthropologie de l'Université de Montréal; de culture avec Albert Mondor, horticulteur et biologiste; puis des allergies avec la Dre Karine Issa-El-Khoury, allergologue.

L'arachide

Le maïs

Première céréale mondiale devant le riz et le blé, le maïs est devenu, à travers les siècles, un aliment très important.

Alors qu'il cueille le maïs en compagnie de travailleurs étrangers dans un champ du Québec, Boucar rappelle que, chaque fois qu'on mange un aliment, il est bien de se rappeler d'où vient cet aliment et qui s'est activé au champ pour le cultiver.

Des civilisations cultivaient déjà le maïs il y a près de 6000 ans. Photo : Radio-Canada/Manger

Dans cette émission, Boucar parle avec l’archéologue Christian Gates St-Pierre, avec l’agronome et professeur Louis Bastien, ainsi qu’avec l’auteur du livre Le mystère insondable du pâté chinois, Jean-Pierre Lemasson.

Manger : le maïs

Le piment

Le piment, un succès planétaire pour ses nuances de saveurs, son piquant et sa polyvalence.

Boucar rencontre David Croteau, un producteur passionné et créateur de sauce, et le chimiste Jean-Daniel Doucet, qui démystifie le feu du piment. Puis on assiste à une compétition pour déterminer qui est le champion mangeur de piment avec la plus haute cote dans l’échelle de Scoville.

Il existe entre 7000 et 8000 sortes de piments dans le monde. Photo : Radio-Canada